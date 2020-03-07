وتستمر الحياة في جبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

على الرغم من عدم الوجود الجماهيري في السباق، عقب قرار هيئة الإمارات لسباق الخيل بإقامة سباقات الخيول في الدولة هذا الأسبوع بدون الحضور الجماهيري كإجراء احترازي للوقاية من مرض «كورونا»، إلا أن الحياة استمرت على أرضية مضمار جبل علي، والذي استضاف سباق «الصفوح»، وشهد الكثير من الإثارة والقوة أبرزها تحقيق «اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي، لقب الشوط الرابع والرئيس للأمسية، واقتناص «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، بلقب الشوط الأول «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية».

«إيه إف الباهر» نجم الافتتاح

ظفر «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، بلقب الشوط الأول «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1800 متر، برعاية «الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 80 آلف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 2.01.92 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن الوصيف «إيه إف الجاحد» لذات المالك بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إرنست اورتيل أيضاً.

وحل ثالثاً «إيه إف المتغطرس» أيضاً لخالد النابودة بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

«على مهلك» نجم الثاني

ظفر «على مهلك» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.25 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ليدر شيب» لـ «الاتحاد» للسباقات بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «دارك ثندر» للورانس بيرك، جاري جوس بيتر بيربك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

«دافي لامب» بطل الثالث

اقتنص «دافي لامب» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.30 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «فارس الفا» لجون والتر مورايس وجون مورايس ومايكل جوناثان مورايس بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«أود تو أوتمن» بطل الرئيسي

ظفر «أود تو أوتمن» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.32 دقيقة وبفارق طول عن «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل ثالثاً «توبي» لنقابة «بورسلي» للسباقات بقيادة الفارس برناندو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«آرتش جولد» نجم الخامس

حقق «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.59.79 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «البارز» لصالح عمر علي بن حيدر.

«مقدام» بطل السادس

اقتنص «مقدام» لمصعب مأمون سليمان المكي لقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.53.00 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «بليد سميث» لحكيم عبد الله.

«نيتيف ابييل» يظفر بالسابع

ظفر «نيتيف ابييل» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط السابع لمسافة 1800 متر برعاية «إسكانا - تكافل» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.50.74 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس.

«أماني بيكو» مسك الختام

حققت «أماني بيكو» لـ«إتش وبي» لقب الشوط الثامن والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزها المالية 75 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلة زمناً قدره 1.26.84 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيفة «مجهولة» لـ«إمبريام» للسباقات.

تكريم

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتتويج أفضل مدرب وفارس للأسبوع الماضي، والتي نالها كل من المدرب سالم بن غدير والفارس زافير زياني.