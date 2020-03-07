سعيد بن سرور: واثقون من مواصلة النجاحات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن ثقته البالغة بقدرة خيول جودلفين على مواصلة مشوار الانتصارات في أمسية «سوبر ساترداي» اليوم.

وتحدث سعيد بن سرور عن «دريم كاسل» و«رويال ميتنج» واللذان سيشاركان في بطولة «جبل حتا» قائلاً: «فاز دريم كاسل بسباق جبل حتا في العام الماضي لكنه خيّب الآمال في بقية الموسم. لقد تحسّن مستواه كثيراً خلال الكرنفال وبدأ يؤدي بشكل جيد مرة أخرى. نحن نعلم أن هذه مسافة جيدة بالنسبة إليه وهو يتجه إلى السباق بمستوى رائع».

وأضاف قائلاً: «واجه رويال ميتنج مشكلة في المجاري التنفسية وخيّب الآمال في جميع مشاركاته هذا العام. تحدوني الآمال في أن يقدم أداء أفضل هذه المرة قبل نعود به إلى الساحة الأوروبية».

تجربة أولى

كما تحدث سعيد بن سرور عن «ديزرت فاير» والذي سيشارك في الجولة الثالثة لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» قائلاً: «يبذل ديزرت فاير قصارى جهده في جميع سباقاته، على الرغم من أن هذه ستكون تجربته الأولى على الرمل. تدريباته كانت جيدة وفاز بسهولة على الأرضية الاصطناعية الموسم الماضي. أردنا أن نمنحه فرصة المشاركة على الرمل لنرى الكيفية التي سيؤدي السباق».

كما عرج سعيد بن سرور في الحديث عن «ماونتين هنتر» الذي سيشارك في بطولة «دبي مدينة الذهب» قائلاً: «ركض ماونتين هنتر بشكل جيد على مسافة أقصر في وقت مبكر من الكرنفال لكننا نعتقد أن مسافة الميل ونصف الميل تناسبه جيداً ».

أهداف مستقبلية

وعن بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة» قال سعيد بن سرور: «حقق ميجور بارتنرشيب الفوز على مسافة سبعة فيرلونغ في بداية الكرنفال، وركض بشكل جيد مرة أخرى على مسافة الميل في مشاركته الأخيرة، ونود معرفة أدائه على هذه المسافة حتى نحدد أهدافه المستقبلية».