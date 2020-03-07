صراع النخبة في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار ميدان الرابعة عصر اليوم سباق سوبر ساترداي برعاية طيران الإمارات، الذي يعد بروفة لكأس دبي العالمي من حيث الأشواط والمسافات بمشاركة 90 من نخبة الخيول العالمية والمحلية، وتبلغ قيمة الأشواط السبعة 2.7 مليون دولار. وسيقام سباق اليوم من دون جمهور كإجراء احترازي للحفاظ على صحة الجميع بسبب فيروس كورونا.

آل مكتوم للتحدي

ويعد الشوط السادس (الجولة الثالثة) لبطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 2000 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي برعاية طيران الإمارات والبالغ قيمة جوائزها 600 آلف دولار أمريكي من أبرز الأشواط اليوم، ويستأثر بمشاركة 8 خيول قوية ومن أبرزها (ديزرت فاير) لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور و(ماترهورن) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير و(سالتراين دبي) لعلي حداد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار إلى جانب (ميليتاري لو) لناصر عسكر بقيادة انطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري وقد حقق الفوز مرتين على التوالي في آخر مشاركتين و(مارك أوف ابروفال) لسيد حشيش بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف محمود حسين، (كويب) للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوج واتسون، و(رومان روسو) لزور بيفوف بقيادة تاغ أوشي و(نيو تريلز) لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

بطولة البستكية

تبدأ انطلاقة الشوط الأول (بطولة البستكية) برعاية طيران الإمارات ولمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزها 300 آلف دولار ، بمشاركة 16 خيلاً يتصدرهم (كوماندينغ) لناصر عسكر ، و(ليزر شو) لجودلفين و(دبي لاف) لجودلفين ، و(زوبراداست) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و(يا حياتي) لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، والاحتياطي (اثربيوشن) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ، و(ايميريتس كرنسي) لأحمد عبدالله الشيخ و(توز) لاسطبل داكي ، و(إمبلم ستورم) لاسطبلات البيرق ، و(ليامز ليجند) لخالد بن مشرف، و(سبيريت أوف لايت) لسيد حشيش ، و(المختار ستار) لاسطبل العفو للسباقات ، و(دارك أوف نايت) لناصر عسكر، و(سديد) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ، و(المداير) لــ(اتش وبي) .

بطولة مهب الشمال

يستأثر الشوط الثاني (بطولة مهب الشمال) برعاية سكاي واردز لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزها 350 آلف دولار ، بمشاركة 14 خيلاً يتقدمها (ناين بيلو زيرو) لاسطبل العفو للسباقات ، (ليك فولتا) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ، (سويتزرلاند) للشيخ راشد بن حميد النعيمي ، (الكرامة) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و(ابن مالك) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويتنافس على لقب الشوط كل من: (بوشارت) لفريق (البيت متوحد) و(لافاسبين) لمحمد خليل أحمد ، (ليدينج سبيريت) لمحمد خليل أحمد ، (روديني) لتتش جولد للسباقات ، (وفي) لناصر عسكر .

بطولة ند الشبا للسرعة

يشهد الشوط الثالث (بطولة ند الشبا تيرف) للسرعة لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على المضمار العشبي برعاية المغامرات العربية والبالغ قيمة جوائزها 350 آلف دولار ، مشاركة 16خيلاً يتصدرهم (سموم) لـ (فيكتورياس) ، (سبيس بلوز) لجودلفين ، (تريبال كويست) لجودلفين ، (لاند أوف ليجندس) لجودلفين ، (ميجور بارتنرشب) لجودلفين ، (يا ليل) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة ساندرو بايقا وإشراف علي راشد الرايحي، (رسومات) و(اختيار) و(ضامن) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، (درمور) لصالح عمر بن حيدر و(مازيني) لأحمد القطان وفوزي ناس.

بطولة (برج نهار)

ويشهد الشوط الرابع (بطولة برج نهار) لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة على المضمار الرملي برعاية الإمارات للعطلات ومجموع جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 12 خيلاً يتقدمهم (امباسودوريال) لجين شابل هايم ، (هيفي ميتال) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ، (تأمل) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، (مقرر) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، (ساليوت ذا سولجر) لـ(فيكتورياس ) ، (أوول آوت بليتز) لــ(اتش وبي) ، (اكسلرود) لــ(فينكس للتهجين) وخالد بن مشرف، (بروديجال صن) لريدام للسباقات ، (بليتز كريج) لــ(ار 3 للسباقات) ومزارع كالار، (كيمبير) للشيخ راشد بن حميد النعيمي ، (تيم دسيشن) للواحة للسباقات.

بطولة (جبل حتا)

يعد شوط بطولة (جبل حتا) لمسافة 1800 متر للفئة الأولى على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزها 400 آلف دولار من بين أقوى أشواط السباق بمشاركة 13 خيلاً قوياً يتصدرهم (سبوتيفاي) لجودلفين ، ومن أبرز الخيول (ماجيك ليلي) لجودلفين، (رويال ميتنج) لجودلفين، (دريم كاسل) لجودلفين، (بارني روي) لجودلفين ، (مقترب) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، (اقتران) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، (مسار) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ،(ويت فور ايفر) لــ(آر بروني وشريكه)، (أجود) و(السهم) لنقابة بورسلي للسباقات، (فري سكيب) لنقابة سيتي للفروسية.

بطولة (دبي مدينة الذهب)

يتوقع أن يشهد الشوط السابع والختامي (بطولة دبي مدينة الذهب) لمسافة 2410 أمتار للفئة الثانية على المضمار العشبي وجوائزها 350 ألف دولار، صراعاً شرساً وساخناً بين 11 خيلاً يتقدمهم (ديزرت انكاونتر) لعبدالله المنصوري، (ديفو) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، (فيرست نيش) لجودلفين، (ماونتن هنتر) لجودلفين ، (جلمود) لجودلفين، (لوكسلي) لجودلفين .