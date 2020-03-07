شارلي آبلبي: جاهزون للتحدّي في السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جهوزية خيول الاسطبل الأزرق لأمسية «سوبر ساترداي» التي ستقام اليوم في مضمار «ميدان».

وتحدث آبلبي عن شوط بطولة «حتا» للفئة الأولى قائلاً: «سعدنا كثيراً بالكيفية التي عاد بها بارني روي عقب فوزه بسباق الراشدية وقد تحسن بعد تلك المشاركة. مضت استعداداته على نحو جيد ولكن العنصر السلبي الوحيد هو أنه سينطلق في السباق من الحارة 12، ولكننا نشعر بأن رفعة مستواه تكفل له التغلب على هذه العقبة. نأمل أن يتمكن من حجز موقعه بسباق ج1 دبي تيرف عبر الفوز بهذا السباق».

وأضاف قائلاً قدمت ماجيك ليلي عرضين متميزين متتاليين بسباق كيب فيردي، وهي تحمل جزاء في الوزن الأعلى بسباق بلانشين. إنها مهرة نكن لها دائماً تقديراً كبيراً وهي تكافئنا الآن على الوقت الثمين الذي منحناه إياها. إنها تستحق أن تنال فرصتها للمشاركة في هذا المستوى وهي بالتأكيد لا تبدو خارج موقعها في صفوف المشاركين في هذا السباق.

وأشار آبلبي: واجه «سبوتيفاي» المهر البارز «غيّاث» في سباق دبي ملينيوم ستيكس وقد عاد من ذلك السباق بصحة جيدة.

مستوى متطور

كما تحدث آبلبي عن الخيول المشاركة في شوط «بطولة دبي مدينة الذهب» قائلاً: «فيرست نيشن» جواد متماسك المستوى للغاية، وأدى عدة سباقات بمستوى عالٍ في الكرنفال من دون أن يتمكن من الفوز. إنه يدخل السباق بصحة جيدة ومستوى عالٍ. حسب النتائج، يتمتع «جلمود» و«لوكسلي» بمستوى وأداء أفضل، غير أن وليام بيوك آثر قيادة «فيرست نيشن» نظراً لتماسك مستواه هذا العام. وأضاف: «إذا عاد جلمود إلى المستوى الذي أحرز به المركز الثالث بسباق غران بري دو باريس، فإن ذلك سيجعله لاعباً خطيراً. لم يستمتع في واقع الأمر بالتمركز وسط الخيول في مشاركته الماضية بسباق تكافؤ، ولكنه استفاد كثيراً بكل تأكيد».