«الجازي» لرئيس الدولة بطلة «يوم شادويل»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألقت الفرس (الجازي) لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، في الشوط الختامي للحفل التاسع للمضمار العيناوي، أمس الأول، وفازت بلقب يوم شادويل لمسافة 1600م، والبالغ جوائزه المالية 770 ألف درهم، وأقيم برعاية إسطبلات شادويل وديرنزتاون، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وشهد هذا الشوط إثارة بالغة منذ البداية، فيما ركضت الفرس الفائزة بمهارة على المضمار حتى تصدرت السباق ووصلت أولاً إلى خط النهاية قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 1:50.42 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال وربع عن أقرب ملاحقيها، وكان المضمار العيناوي أقام سباقه التاسع بالموسم لأول مرة بدون جمهور تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الصحية، حيث اقتصر الحضور على المعنيين فقط، بمن فيهم أهل الخيل والرعاة والإعلاميون، وشهده وتوج الفائزين كل من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة.

تألق «صمود»

وانتزع الجواد (صمود) لياس للسباقات وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة كونور بيسلي لقب بطولة العين ميل بالشوط السادس على جائزة مالية 350 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:49.27 دقيقة، وتوجت (ويكند)، لاسطبلات العجبان، وبإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة كونور بيسلي، بالمركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1600 م على لقب شادويل، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:51.19 دقيقة، فازت الفرس (ايه اف تثور)، لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشي، بلقب كأس شادويل لملاك الإسطبلات الخاصة في استهلالية الحفل بالشوط الأول بعد أن قطعت مسافة 1400 م في زمن 1:37.50 دقيقة، وخطف الجواد (ضحوي) لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة انطونيو فريزو، المركز الأول في الشوط الثاني بالأمسية مسجلاً زمناً قدره 1000م بفارق أربعة أطوال وربع عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 59.74 ثانية، وانتزعت (عز العودة) لسيف محمد فن المحيربي، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا، كأس الشوط الثالث على لقب مزرعة ديرنزتاون، لمسافة 2000 م وسجلت زمناً قدره 2:21:67 دقيقة، وتوج (إي اس نهاوند) لعبد الله بخيت سيف مرشد المرر، وبإشراف محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا بلقب الشوط الرابع بعد أن قطع مسافة 2000 م في زمن قدره 2:20:21 دقيقة.