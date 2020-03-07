مهرجان سعيد بن حمدان للبولو 13 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق النسخة الثانية من بطولة كأس الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم 2020 الثانية للبولو يوم الجمعة 13 مارس الجاري، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتبلغ جوائزها نصف مليون درهم، وتحظى بمشاركة ألمع نجوم اللعبة في العالم والإمارات والخليج وبهانديكاب يصل إلى 30 جول والتي تعتبر الثانية عالمياً بعد الأرجنتين، ووجه رجل الأعمال القطب النصراوي حميد بن دري رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس سعيد بن حمدان للبولو 2020، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتوجيهات سموه الكريمة ودعمه للحدث الأبرز والأعلى قيمة في العالم، بعد أن حقق نجاحات باهرة في النسخة الأولى 2019.

وقال بن دري: «هناك ستة فرق مشاركة ،بينها أربعة فرق للاعبين المواطنين إلى جانب فريقين محترفين عالميين، الأول يحمل اسم»نشوان«ويرتدي القميص الأبيض والآخر يحمل اسم»ارهاب«ويرتدي القميص الأحمر، وهناك فريقان باسم»سلسبيل«القميص الأخضر وآخران باسم»حفيد«يرتديان القميص الأزرق والأسماء الأربعة لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التي سبق لها أن سطرت إنجازات رائعة لدولة الإمارات».

وأضاف بن دري:المهرجان سوف يحفل بالعديد من المفاجآت للجماهير والتي لم يشهد لها مثيلا من قبل كما أن هناك فعاليات فنية وموسيقية مصاحبة لكل الفئات العمرية بما فيها مجمع ألعاب للأطفال، وقال إن هناك مؤتمراً صحفياً موسعاً قريباً، قبل انطلاق المهرجان الأول من نوعه، للإعلان عن تفاصيل المهرجان والفعاليات المصاحبة والجوائز المالية الأضخم من نوعها والهدايا التذكارية للاعبين والجماهير على حد سواء.