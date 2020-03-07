مربط دبي يحصد 3 ذهبيات في انطلاقة مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

نالت مهور مربط دبي 6 ميداليات ملونة (3 ذهبيات - فضيتان - برونزية)، في انطلاقة منافسات عروض جمال الخيول العربية الأصيلة بمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، بنسخته الواحدة والعشرين، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو).

ويقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويحظى برعاية العديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة بالإمارات، وكانت عروض الجمال بالمهرجان قد انطلقت أول من أمس، بثلاثة أشواط للمهرات لمختلف الأعمار، منها شوطان بقسميه الأول والثاني والشوط الثالث الختامي، وشهد منافسات اليوم الأول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة والعديد من الملاك ومربي الخيول.

تألق مربط دبي

وكان لمربط دبي للخيول العربية الأصيلة النصيب الأوفر من الميداليات، في الانطلاقة، إلى جانب تفوق بعض المهور لعدد من المرابط والاسطبلات الأخرى، حيث أحرزت «دي شاهقة» لمربط دبي، الذهبية الأولى لمنافسات شوط المهرات عمر سنة القسم (أ)، وحققت 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي جورية» لمربط دبي أيضاً، وحصلت على 90.33 نقطة، فيما حلت ثالثة «هلالة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونالت 91.13 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني لنفس فئة المهرات، تصدرت «صبا العز» لمالكها عبد العزيز المرزوقي محققة 91.50 نقطة، وجاءت ثانية «ع ج البراقة 3» لمربط عجمان، وحصدت 91.33 نقطة، وفي المركز الثالث «ام دي اس هند» لمالكها قصي محمد عبيد الله ونالت 91.17 نقطة، وأحرزت المهرة «دي عسلية» الذهبية الثانية لمربط دبي في الشوط الثاني (أ) المخصص للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.83 نقطة، وذهب المركز الثاني إلى «فيلما بي في» من اسطبلات الشراع، وحصلت على 91.97 نقطة، وحلت في المركز الثالث «جورية البستان» لاسطبلات البستان ونالت 91.33 نقطة، وفي القسم الثاني لنفس الشوط،فازت بالمركز الأول «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91.50 نقطة، وحلت ثانية «دي شعلة» لمربط دبي بمجموع 91.17 نقطة، وذهب المركز الثالث للمهرة «وجناء البستان» من اسطبلات البستان بمجموع 90.83 نقطة.

«دي غرام»

وواصل مربط دبي تألقه وأحرز الذهبية الثالثة، في بطولة كبار المهرات، عبر «دي غرام» بمجموع 92.50 نقطة، وحلت ثانية «ارسينيا او اس» لمربط عجمان بمجموع 92.00 نقطة والثالثة المهرة «دي نواهل» لمربط دبي بمجموع 92.00 نقطة.

10

يشهد المهرجان في يومه الثالث والأخير اليوم، 10 أشواط، منها 4 للفحول لمختلف الأعمار، إلى جانب الأشواط الستة الرئيسية والتي تحدد بنهايتها أبطال الذهب والفضة والبرونز، وستكون البداية في الثالثة عصراً.