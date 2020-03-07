أحمد الحمادي: كفاءات وطنية أدارت السباقات بشفافية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد الحمادي، حكم دولي، أن المهرجان شهد مشاركة أفضل الحكام والبياطرة في المنطقة والعديد من الكفاءات الوطنية التي أدارت السباقات بشفافية تامة، وأضاف الحمادي لـ «البيان الرياضي» أنهم تلقوا حالات بسيطة منذ انطلاقة المهرجان وتم التعامل والرد بكل مصداقية على الاعتراضات، مؤكداً تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية عملاً بتوجيهات وتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد الحمادي باستراتيجية نادي دبي للفروسية ومؤسسة ميدان في دعم الكادر الوطني والخليجي، وتواجد العديد من الأطباء من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ما سهّل من عملية التواصل والتخاطب مع المدربين والفرسان، إضافة إلى تواجد الكادر النسائي في البيطرة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ترحب بجميع الاقتراحات والشكاوى سعياً إلى تطوير الرياضة باستمرار.

ودعا الحمادي وسائل الإعلام المختلفة والقنوات على التلفزيونية بصورة خاصة، استقاء المعلومات من المصادر الرسمية واللجان الريمس وعدم تداول بعض الموضوعات من أجل خلق الإثارة وتقصي الحقائق من أهل الاختصاص واللجان المسؤولة.