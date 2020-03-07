غانم المزروعي: «فارس العرب» ملهم الأجيال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب الفارس غانم ذياب المزروعي، أحد أبرز الفرسان المشاركين في السباق، عن سعادته بالمشاركة في الحدث الغالي مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكداً أنهم كفرسان صغار يتطلعون إلى تحقيق الريادة والمركز الأول في بطولات العالم مستقبلاً ومواصلة الإنجازات التي تسجلها الفروسية الإماراتية بفضل دعم «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعتبر سموه الملهم الأول للأجيال الواعدة في طريق رياضة الآباء والأجداد والمثل الأعلى، لاسيما أنه بطل العالم للقدرة في مونديال 2012، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، راعي المهرجان، على هذا الحدث الذي أفرح الصغار والكبار.