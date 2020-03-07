فرسان المستقبل يخطفون الأضواء في سباق «البوني»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

خطف فرسان المستقبل، المشاركون في سباق الخيول الصغيرة «البوني»، الأضواء في الحدث الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة واعدين توزعوا على 4 سباقات، وشهد السباق حضوراً جماهيرياً من أولياء الأمور الذين حرصوا على دعم ومساندة أطفالهم طوال فترة السباق.

وأعرب حمد الشامسي حكم دولي ومدير مركز الإمارات للفروسية ومشرف سباق البوني، عن سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة الرابعة لتحدي الأبطال الصغار في سباق البوني، مؤكداً أن انتشار رياضة الآباء والأجداد بين الصغار جاء بفضل الدعم الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ودعم سموهما لفرسان المستقبل.

وأكد الشامسي أن السباق يعتبر من الفعاليات المجتمعية ضمن برنامج مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ويعتبر منصة لانطلاقة الأجيال المقبلة نحو الغد، موضحاً أن السباقات تم تنظيمها على 4 جولات مقسمة على حسب ارتفاع «البوني» لمسافة 3 كيلومترات، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان الذين لم يحالفهم الحظ في الفترة المقبلة.

نتائج السباق

وحلق بصدارة السباق الأول مغير راشد العميمي من إسطبلات المغير، وجاء في المركز الثاني محمد عماد الدين حسين من إسطبلات امبشن، وحل ثالثاً سلطان محمد العواني من إسطبلات سيح السلم.وتوج بالمركز الأول في السباق الثاني حمدان سلطان السبوسي من إسطبلات العاصفة، وجاء ثانياً عبدالله سعيد النيادي من إسطبلات بن حم، وحل في المركز الثالث ليث شادي غريب من إسطبلات العاصفة.

ونال المركز الأول في السباق الثالث، حميد فهد الكعبي من إسطبلات العاصفة، وجاء في المركز الثاني منصور أحمد الظاهري من إسطبلات الظبي، وحل ثالثاً أحمد العتيبة من إسطبلات العتيبة. وظفر بالمركز الأول في السباق الرابع، يوسف عبدالله أميري من إسطبلات العاصفة، وجاءت ثانية ايفا بيلي من إسطبلات الظبي، واحتل المركز الثالث سهيل سعيد من إسطبلات بن حم.