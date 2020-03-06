فريقا الإمارات و«علياء» في نهائي كأس البولو الذهبي اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تختتم عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات كأس بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية» للبولو بلقاء فريقي «الإمارات» و«علياء» بملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وكانت البطولة انطلقت 18 فبراير الماضي بمشاركة 8 فرق هي الإمارات وأبوظبي وغنتوت والحبتور وزيدان والشيخة علياء وبنجاش وذئاب دبي وبهانيكاب 18 جول، وتصل جوائزها إلى نصف مليون درهم.

وجاء تأهل فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، على حساب فريق زيدان السعودي «العنيد»، وبالهدف الذهبي، وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 8/‏‏‏‏‏8، في مباراة بلغت الإثارة فيها الذروة طوال أشواطها الستة.

وستقود الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد اليوم فريق الإمارات في مواجهة فريق الشيخة علياء آل مكتوم، ورغم أن المباراة «عائلية» إلا أن قانون البولو لا يوجد فيه تعادل ولابد من فائز وأي كان الفائز بنتيجة المباراة فالكل رابح في هذه البطولة التي شهدت نجاحات غير مسبوقة فنياً وتنظيمياً، حيث وصل رصيد الأهداف في بنك البطولة حتى قبل الختام اليوم إلى 308 أهداف لتعكس المستوى الفني الكبير للحدث.

تحدٍ

يضم فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب سموها كلاً من بنيامين بينللو 4 جول وتوماس بينللو 6 جول ووتومي بيرسفورد 6 جول، بينما يضم فريق الشيخة علياء إلى جانبها كلاً من أجناسيو أكونا 4 جول وجاسينو كروتو 7 جول وسنتياجو 7 جول.

ويسبق المباراة الختامية مباراة نهائي كأس بنتلي الإمارات 2020، والذي يقام عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويجمع بين الغريمين التقليديين فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور وفريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني، في مباراة قوية بسبب تقارب مستوى الفريقين ومعرفة كل منهما للآخر من حيث نقاط القوة والضعف، إلى جانب عنفوان التحدي بساحات اللعبة بين النجمين.

احتفالية

من جهته، وجّه محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على رعايته الكريمة للحدث، مما أعطى له بعداً كبيراً، مؤكداً أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية وهدايا تذكارية للجمهور تصل إلى نحو 350 ألف درهم ليتحول النهائي إلى مهرجان رياضي كرنفالي يشيع البهجة.

كما وجّه الشكر إلى مجموعة الحبتور التي قدمت التسهيلات والدعم للبطولة، مما أسهم في تحقيق النجاحات ، والشكر موصول إلى مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن الجائزة المالية الضخمة التي رصدها مجلس دبي الرياضي وقدرها نصف مليون درهم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة والتي سيحصل الفائز بالمركز الأول منها على مبلغ 350 ألفاً، بينما يحصل الوصيف على 150 ألف درهم تثري التنافس وتضاعف من سمعة ومكانة البطولة محليا وخارجيا.