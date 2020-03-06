6 أشواط في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تتواصل اليوم عروض جمال الجواد العربي، التي تشهد 6 أشواط للأفراس والمهور بمختلف الأعمار، خلال مهرجان الشارقة للجواد العربي الـ 21 الذي انطلق أمس بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، ويعد مهرجان الشارقة الدولي المهرجان الأول في نوعه المعتمد من منظمة الإيكاهو بتصيف A بمشاركة 254 جواداً من 8 دول عربية.

تبدأ عروض الجمال بالشوط الرابع: لفئة الأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات بمشاركة 19 جوداً برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.