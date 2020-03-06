صراع ثلاثي على صدارة دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً مهماً على غريمه النصر بنتيجة 4 - 1، في حين عمق فريق دبا الحصن جراح فريق مليحة بالفوز عليه 4 - 1 في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني لدوري كرة قدم الصالات، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 30 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن البطائح المنفرد بالصدارة برصيد 31 نقطة، ليتأجل حسم المركز الأول إلى الجولة الأخيرة، كما دخل فريق دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 29 نقطة طرفاً في الصراع على المركز الأول الذي أصبح بطولة خاصة بين الثلاثة الكبار في لائحة الترتيب، خاصة وأن صاحب المركز الأول سينتظر الفائز من مواجهات البلاي أوف، وسيخوض المباراة الأخيرة فقط، وبالتالي تكون حظوظه وحده في الحصول على اللقب بنسبة 50%، وهي نفس النسبة التي يتمتع بها جميع أصحاب المراكز من الثاني ولغاية الخامس.

وبنهاية مباريات أول من أمس يصبح الترتيب على النحو التالي: البطائح في الصدارة برصيد 31 نقطة، وشباب الأهلي ثانياً برصيد 30 نقطة، ودبا الحصن ثالثاً برصيد 29 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 24 نقطة، وستكون مباريات وصدامات فرق الصدارة والمواجهة في الجولة الأخيرة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان، ودبا الحصن مع البطائح.

وعلى جانب آخر، أعلن شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف مسابقات المراحل السنية والأكاديميات إلغاء مباريات الجولة الأخيرة من بطولة شباب الصالات تنفيذاً للقرار الخاص بالإجراءات الاحترازية نظراً لصغر سن اللاعبين الذين يشاركون في البطولة، أما مباريات الرجال فستتواصل بصورة عادية من دون جمهور.