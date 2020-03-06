المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع 16 من دوري الدرجة الأولى، وذلك بمواجهتين، تجمع الأولى البطائح ضد الذيد في مباراة ثأرية لصاحب الأرض، الذي تجرع الهزيمة أمام الذيد في الدور الأول بنتيجة 2-1، ويمتلك البطائح «23 نقطة» في المركز الرابع، أما الذيد لديه «14 نقطة»، محتلاً بهما المركز السابع، وفي المباراة الثانية، يحل العربي التاسع بـ 13 نقطة، ضيفاً على التعاون الأخير بنقطتين فقط.

وتستكمل غداً السبت مباريات هذه الجولة بثلاث مواجهات، فيستقبل دبا الفجيرة الإمارات المتصدر، في حين، يستضيف الحصن ابن عمه الحمرية، فيما يستقبل مصفوت، العروبة، وتقام جميع المباريات في الخامسة والنصف، بدون جمهور.