«سباق الصفوح» اليوم في جبل علي بلا جمهور

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت إدارة مضمار جبل علي عن إقامة سباق «الصفوح» بلا جمهور اليوم.

وقالت إدارة المضمار في بيان لها: «إنه وبناء على التوجيهات العليا، تقرر أن يكون الدخول لحضور سباق الجمعة 6 مارس في مضمار جبل علي مقتصراً على أرباب الخيول والرعاة والرسميين شاملاً الإعلاميين المعتمدين».

وأضاف البيان: «وتبدي إدارة المضمار اعتذارها عن أي مضايقات للجمهور الكريم، مؤكدة تفهم الجميع لمتطلبات الصحة والسلامة العامة. هذا وسيتم الإبلاغ عن أي مستجدات عن السباقات القادمة في حينه».

الشوط الرابع «الرئيس»

وينطلق السباق في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، ويشتمل على 8 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط 655 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس برعاية «مزارع ديرنزتاون» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «مراوض» و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، «اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي، «بلو مارين» لإسطبلات «الرشيد».

الخيول العربية

ويشهد الشوط الأول إقامة «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1800 متر برعاية «الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول أبرزها «صاروخ» و«شوال» لـ «الوثبة» للسباقات، «إيه إف المتغطرس» و«إيه إف الجاحد» و«إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، «سراب الريف» و«أصلان الريف» و«ألحان الريف» لإسطبلات «العجبان».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «على مهلك» و«غالي الثمن» و«إمبريزون» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «ليدر شيب» لـ «الاتحاد» للسباقات.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «متوكد» و«ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «آر ون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه، «هالو» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «مقدام» لمصعب مأمون سليمان المكي، «ديزرت صن» لصالح عمر علي بن حيدر، «عبيان» لفوزي ناس.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1800 متر برعاية «إسكانا - تكافل» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «تفاخر» و«مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الختامي

يشهد الشوط الثامن لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «أسياد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ماس ميديا» لناصر عسكر، و«مجهولة» لـ «إمبريام» للسباقات.