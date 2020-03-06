خليفة المري «عريس» المهرجان

دخل المدرب خليفة غانم المري، من إسطبلات F3، القفص الذهبي، حيث أقام حفل زفافه، يوم أمس، في فندق ميدان، والذي حضره مجتمع وأهل رياضة القدرة من ملاك ومدربين وفرسان، والذين قدموا التهاني والتبريكات للمري. وتزامن موعد زفاف المري مع مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث كانت الفرحة فرحتين للمدرب بعد أن توجت إسطبلات F3 قبل يوم واحد بكأس «اليمامة» للقدرة لمسافة 119 بواسطة الفارس عبدالله علي العامري، على صهوة «مزيونة»، والمركز الثاني أيضاً عن طريق الفارسة الايرلندية آمي لويس، على صهوة «تاميا دو دورزون».

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