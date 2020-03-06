محمد العضب: موسم حافل بالإثارة والمنافسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق الغد، سيشهد مشاركة أكثر من 400 فارس من داخل الدولة وخارجها، وفقاً لعملية التسجيل الأولية من أكثر من 20 دولة، وستجرى عملية الفحص على مرحلتين، ستكون الأولى للخيول القادمة من خارج الدولة، والفترة الثانية للخيول المحلية من داخل الدولة، وسيتم توضيح أهم اللوائح والقوانين الخاصة للمشاركين في السباق، الذي يشرف عليه حكام فنيون وأطباء مختصون من أكثر من 15 دولة، من أصحاب الخبرة والكفاءة.

موسم حافل

واختتم العضب قائلاً: وصلنا إلى نهاية موسم سباقات القدرة والتحمل، وشهدنا موسماً حافلاً بالإثارة والمنافسة القوية، وهناك من لم يحالفه الحظ، وبعد إسدال الستار على الموسم المحلي، ستتجه الأنظار إلى الموسم الأوروبي، ويعتبر كأس العالم للقدرة، الذي سيقام في إيطاليا، هو أبرز الاستحقاقات الخارجية في الفترة المقبلة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في سباق الغد، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً بمدينة دبي الدولية للقدرة.