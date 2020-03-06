سباقات الخيول بلا جمهور

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إقامة سباقات الخيول في الدولة هذا الأسبوع بلا جمهور، بسبب المخاوف المرتبطة بمرض «كورونا».

وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين كافة.

واكد البيان أنه تقرر إقامة سباقات هيئة الإمارات لسباق الخيل في مضمار العين «أقيم أمس»، ومضمار جبل علي «سباق الصفوح» اليوم، ومضمار ميدان«السوبر ساترداي» غدا ، ومضمار أبوظبي الأحد المقبل من دون جمهور.

وأضاف البيان: «على الرغم من ذلك، ستستمر المنافسات في جميع المضامير وفقاً للتنظيم المعتاد، حيث سيتم السماح للمعنيين فقط بحضور السباق، وعلى رأسهم أهل الخيل من مدربين وملاك وفرسان وسياس، بالإضافة إلى الرعاة والإعلاميين، وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية».وهذه المرة الأولى التي تقام فيها سباقات الخيول في الدولة بلا جمهور.

ومن جانب آخر، أكد زياد عبدالله كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن البطولة ما زالت في موعدها المقرر يوم 12 الجاري إلى جانب إقامة المعرض المصاحب للبطولة ومزاد الخيول.