سباقات الخيول في الدولة بدون جمهور

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إقامة سباقات الخيول في الدولة هذا الأسبوع بدون جمهور، حرصاً منهم على سلامة الجماهير بسبب مرض كورونا " كوفيد -19" .

وقالت الهيئة في بيان لها، أنه تماشياً مع تدابير السلامة العامة بشأن إنتشار فيروس " كورونا / COVID-19 " فقد تقرر عقد سباقات هيئة الإمارات لسباق الخيل في مضمار العين اليوم ، ومضمار جبل علي غدا، ومضمار ميدان السبت، ومضمار أبوظبي يوم الأحد بدون جمهور .

وأضاف البيان ( على الرغم من ذلك، ستستمر المنافسات في جميع المضامير وفقا للتنظيم المعتاد، حيث سيتم السماح للمعنيين فقط بحضور السباق وعلى رأسهم أهل الخيل من مدربين وملاك وفرسان وسياس بالإضافة إلى الرعاة و الإعلاميين وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية )