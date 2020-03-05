خليفة المري: شعارنا «المركز الأول» دائماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب خليفة غانم المري عن سعادته بالإنجاز الذي حققه إسطبل F3 بالمحافظة على اللقب للنسخة الثانية على التوالي، مبيناً أن «مزيونة» قدمت مستوى مميزاً، إضافة إلى غيرها من فرسات الإسطبل اللاتي حققن المركز الثاني والمركز السادس ضمن قائمة العشر الأوائل، موضحاً أن الكأس تعتبر غالية على قلوب الجميع، وكان شعار الإسطبل دائماً هو «المركز الأول» وعدم التنازل عن الرقم «1». وأكد المري أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعطى دافعاً كبيراً للفرسان والمدربين في السباق، باعتبار سموه الأب الروحي والداعم لأول لهذه الرياضة. كما أهدى المري هذا الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مالك إسطبلات F3، إذ يعتبر سموه سر النجاح والإنجازات التي يحققها الإسطبل.

وعن المشاركة في السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة السبت المقبل، قال: «جاهزون للتحدي الكبير، وسيحرص الجميع على تقديم أفضل أداء في السباق سعياً إلى المحافظة على اللقب، متمنياً التوفيق لممثلي F3 ولجميع المشاركين».