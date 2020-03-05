محمد بن راشد يشهد كأس «اليمامـة» في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، سباق كأس اليمامة لمسافة 119 كلم المخصص للأفراس، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يختتم السبت المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وشهد السباق، الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وسعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك وجمهور من عشاق سباقات القدرة.

تألق إسطبل F3

وحافظت إسطبلات F3 على اللقب للعام الثاني على التوالي، وتوج الفارس عبد الله علي محمد العامري بطلاً، على صهوة الفرس «مزيونة»، مسجلاً زمناً قدره 4.05.26 ساعات، وعززت الفارسة الإيرلندية آمي لويس، انتصارات إسطبلات F3، بانتزاع المركز الثاني، على صهوة «تاميا دي درزون»، مسجلة زمناً قدره 4.06.39 ساعات، وجاء في المركز الثالث، الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي، على صهوة «فالي دى بونكيليت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.18.05 ساعات.

واحتل المركز الرابع، الفارس عبد الله محمد حسن الحمادي، على صهوة «تاتا مادو» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.22.23 ساعات، وحقق المركز الخامس، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة «ماجيك غلين غلومر جيرل» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.23.22 ساعات، ونال المركز السادس، الفارس عيسى سعيد العويسي، على صهوة «كالهربي زانا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.24.06 ساعات.

وجاء في المركز السابع، الفارس سعيد علي السبوسي، على صهوة «هيل ستون هازارا» لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 4.26.43 ساعات، تلاه في المركز الثامن، الفارس أحمد فاضل البلوشي، على صهوة «كارلينا فاتالا» لإسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 4.27.13 ساعات، وجاء في المركز التاسع، الفارس سعيد سالم المهيري، على صهوة «عقابة كابيرات» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.27.20 ساعات.

الغيلاني يتصدر «الأولى»

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سهيل علي الغيلاني، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة «باردا فلورا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.23.25 ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس بدر أحمد، على صهوة «غولديكوفا» لإسطبلات النصر 2، مسجلاً زمناً قدره 1.24.30 ساعات، وحل في المركز الثالث، الفارس أحمد صالح محمد الشحي، على صهوة «أريزونا دى ساو» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.42 ساعة، تلته في المركز الرابع، الفارسة آمي لويس، على صهوة «تاميا دى درزون» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 1.24.55 ساعة، وجاءت في المركز الخامس، الفارسة ليلى محمد المرزوقي، على صهوة «شارديل أنديانا» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1.24.55 ساعة.

وواصل الفارس سهيل الغيلاني، صدارته للمرحلة الثانية، لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.37.12 ساعة، وحافظ الفارس بدر أحمد على المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2.39.39 ساعة. وقفز الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى المركز الثالث، بدلاً من التاسع، على صهوة «جنينا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.39.45 ساعة، تلاه في المركز الرابع، الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة «فالي دى بونكيلت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.39.58 ساعة، وجاءت في المركز الخامس، الفارسة آمي لويس، مسجلة زمناً قدره 2.40.10 ساعة.

.. ويتزعم «الثالثة»

تزعم الفارس سهيل علي الغيلاني، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.32.18 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله علي العامري، على صهوة «مزيونة» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.35.54 ساعات، وتقدمت الفارس آمي لويس إلى المركز الثالث، بدلاً من الخامس، مسجلة زمناً قدره 3.36.25 ساعات، تلاها في المركز الرابع، الفارس سعيد أحمد الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 3.37.18 ساعات.

وجاء في المركز الخامس، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، مسجلاً زمناً قدره 3.37.18 ساعات، واحتل المركز السادس، الفارس بدر أحمد، مسجلاً زمناً قدره 3.41.23 ساعات، تلاه في المركز السابع، الفارس عبد الله محمد الحمادي، على صهوة «تاتا مادو» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 3.43.42 ساعات.