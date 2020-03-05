فيصل القاسمي: اهتمام «فارس العرب» وراء تطور القدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن دعم واهتمام «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برياضة القدرة والتحمل رياضة الآباء والأجداد، وراء تطور هذه الرياضة وتصدرها المشهد على خريطة الفروسية العالمية، مؤكداً أن حضور «فارس العرب» يترجم الدعم اللامحدود الذي تحظى به هذه الرياضة. وأشاد القاسمي، في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، بالمنافسة القوية في سباق اليمامة الذي يعتبر من أقوى التحديات الخاصة بالأفراس، وأفرز أسماء مميزة ينتظرها مستقبل واعد في عالم سباقات القدرة والتحمل.

ولفت الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن حرص ومتابعة فارس العرب لرياضة الآباء والأجداد قاد إلى ريادة فرسان الإمارات في مختلف المحافل الدولية وتعزيز حضورها بين النشء، لا سيما أن سموه يعتبر بطل العالم في هذه الرياضة في عام 2012 في مونديال لندن، فضلاً عن العديد من الإنجازات الأخرى التي حققها سموه في عالم سباقات القدرة والتحمل، والتي تعتبر مصدر إلهام لجميع الفرسان في درب بطولات هذه الرياضة.