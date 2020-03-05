الايرلندية آمي لويس وصيفة السباق تشارك بنفس الفرس في الموسم الحالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت الايرلندية آمي لويس وصيفة السباق والفائزة بالمركز الثاني من إسطبلات F3 أن هذه المشاركة تعتبر الثالثة لها على نفس الفرس في الموسم الحالي لسباقات القدرة، موضحة أن المنافسة لم تكن سهلة خاصة في ظل المشاركة القوية من مختلف المشاركين، كما توجهت الفائزة بالمركز الثاني من إسطبلات F3 بالتهنئة والشكر إلى مالك إسطبلات F3 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة الانتصارات المميزة.

كما أبدى الفارس سعيد أحمد الشامسي الحائز المركز الثالث، رضاه عن النتيجة، وقال: المرحلة الثالثة تعتبر الأصعب ونجح في التعامل مع مجريات السباق، مشيراً إلى أنه لأول مرة يمتطي الفرس «فالي دى بونكيليت» ويعتبر الفوز فأل خير قبل المشاركات المقبلة.