غانم الهاجري: تحدي الأفراس شهد سرعات عالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، ان سباق كأس اليمامة للأفراس تميز بالعديد من المشاهد، أبرزها تسجيل سرعات عالية، مشيداً بالتحضيرات الكبيرة من مختلف المدربين، وتهيئة الخيول للسباق، وغيرها من السباقات الأخرى التي تتميز بالتنظيم والمنافسة القوية، ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.

دعم

وتوجه الهاجري بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد. واختتم الهاجري موضحاً أن السباق أفرز العديد من الأسماء الجديدة والأفراس على الساحة التي ينتظرها مستقبل واعد في سباقات القدرة، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في سباق الأمس.