البطل: سعيد بانتزاع اللقب الثاني على نفس الفرس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر البطل عبد الله علي محمد العامري الفائز بالمركز الأول عن بالغ سعادته بالفوز باللقب الثاني هذا الموسم بواسطة نفس الفرس «مزيونة» التي قدمت أداء مميزا وقويا، وقال العامري: أشعر بالفخر والاعتزاز بانتزاع أغلى لقبين مخصصين للأفراس، حيث توجت على صهوة «مزيونة» في النسخة الأخيرة لكأس جميلتي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في ديسمبر الماضي، مؤكداً أن الفوز بأغلى لقبين دافع وحافز لبذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق الإنجازات. وأهدى العامري الفوز الغالي إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، راعي المهرجان ومالك إسطبلات F3.

وأضاف العامري أن «مزيونة» أثبتت تطورها منذ المشاركة الماضية في كأس جميلتي وقدمت واحداً من أفضل العروض وسجل معدل سرعة يعتبر قياسياً على مستوى الموسم، مشيراً إلى أن مشاركاته السابقة مع الفرس انعكس إيجاباً على المنافسة، حيث يعرفها جيداً. وذكر العامري أنه لن يشارك في السباق الرئيسي يوم السبت المقبل لأن وزنه أقل من الحد الأدنى للوزن المطلوب للمشاركين في السباق وهو 60 كلغم.