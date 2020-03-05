ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى نهائي البولو الذهبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهل فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الشيخة علياء آل مكتوم، إلى المباراة النهائية لبطولة «كأس بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 2020»، والذي يقام غداً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والتي تبلغ جوائزها المالية نصف مليون درهم، وتحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ودعم من مجلس دبي الرياضي.

جاء تأهل فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، على حساب فريق زيدان السعودي «العنيد»، وبالهدف الذهبي، وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 8/‏8، في مباراة بلغت الإثارة فيها الذروة طوال أشواطها الستة.

الفوز الصعب الذي حققه فريق الإمارات، جاء بشق الأنفس، بسبب الإصرار الكبير الذي أبداه فريق زيدان السعودي، الذي ظل متقدماً طوال الأشواط الأربعة، إلا أن فريق الإمارات استشعر الخطر في الشوط الخامس، وكشر عن أنيابه، ونجح في إدراك التعادل بثمانية أهداف لكل منهما، بعد أن ركن زيدان إلى تقدمه، ظناً منه أن الوقت لن يسعف الإمارات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، يحتسب حكما المباراة، ضربة جزائية لفريق زيدان، يهدرها سانتي، وترتد الهجمة المعاكسة، ليخطف توماس هدفاً لفريقه الإمارات، وينتزع الفوز الرابع على التوالي لفريق الإمارات، والتأهل بجدارة للمباراة النهائية، لملاقاة فريق الشيخة علياء، وفي المباراة الثانية، تأهل فريق الشيخة علياء آل مكتوم إلى النهائي، عقب فوز مستحق على منافسة فريق غنتوت، بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف، بعد مباراة سريعة ومثيرة.