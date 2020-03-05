254 جواداً عربياً في «دولي الشارقة»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، منافسات «مهرجان الشارقة الدولي الـ21 للجواد العربي»، بمشاركة 254 جواداً من 8 دولة، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر الحكومية المؤسسات والشركات الخاصة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويرأس اللجنة المنظمة العليا، الشيخ عبد الله لن ماجد القاسمي رئيس النادي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني نائباً، وعضوية كل من الدكتور غانم الهاجري، ومحمد عبد الله، وعبد العزيز عمران تريم، وعبد الله المهيري، وسلطان اليحيائي، ومحمد العربي.