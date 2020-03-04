«جبل علي» يعلن تفاصيل سباق «الصفوح»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن تفاصيل سباق «الصفوح» والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أقوى الخيول في الدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

تقديم الأفضل

ونقل المهندس شريف الحلواني، تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، وتقديم سموه لكل وسائل الدعم لرواد المضمار من الجماهير وانتهاء بالملاك والمدربين والفرسان، وشكر الرعاة الرئيسيين الداعم الأكبر للمضمار الأصفر وعلى مدى المواسم المتعددة من تاريخ هذا المضمار العريق، كما تقدم الحواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة.

وأضاف: بدورنا وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نعلن أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده هذا العام كراعٍ رئيسي لأحد السباقات بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة، والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في شهر يوليو المقبل.

وأعلن الحلواني أن سباق الجمعة يضم 8 أشواط للمرة الثانية على التوالي، برعاية كريمة من الشركات المرموقة والبنوك العريقة العاملة بالدولة، وتقدم بالشكر الجزيل أيضاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى جماهير سباقات الخيل بمضمارهم العائلي، التي تفاعل بقوة خلال مسيرة المضمار الطويلة.

دعم مقدر

ومن جانبه، أشاد سالم السبوسي، بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي لسباقات السرعة بالمضمار العائلي ومساهمتهما المقدرة في عودة السباقات بالمضمار بأفضل مما كان.

وأكد السبوسي أن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قد تأثرت تدريباتها خلال توقف السباقات بالمضمار الأصفر مما أثر على نتائجها في حين بدأت في تحقيق نتائج مميزة بالمضامير الأخرى بالدولة، معلناً عن جاهزية خيول الإسطبل للسباق الجمعة.

وبدورهم تقدم رعاة سباق «الصفوح» بخالص الشكر والتقدير لإدارة مضمار جبل علي على إتاحتهم الفرصة لهم للمشاركة في رعاية السباق، إذ نقل أحمد حماد ممثل شركة «الساحل للمقاولات» تحيات خليفة ومحمد النابودة لإدارة المضمار لإتاحتهم الفرصة برعاية سباقات الموسم مؤكداً حرص الشركة على دعم رياضة الفروسية بالدولة.

كما نقل عبدالحليم برقاوي ممثل «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين - أسكانا تكافل» تحيات الشيخ بطي مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وأحمد كاظم المدير العام، معبراً عن فخرهم واعتزازهم برعاية سباقات المضمار، مشيداً بالعلاقات الطويلة التي تربطهم بالمضمار الأصفر منذ عام 1992.

ومن جانبه، أكد باسم زكريا مدير الصيدليات بمجموعة «الشعفار للاستثمار» حرص المجموعة برئاسة علي عبد الله الشعفار رئيس مجلس الإدارة على المشاركة في رعاية سباقات جبل علي، خاصة أن سباقات الخيل والفروسية تحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات لما لها من ارتباط وثيق بالعادات والتقاليد العربية في الدولة.

بن هندي: رعايتنا مرتبطة بالمجتمع

توجه عثمان بن هندي مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ببنك «دبي التجاري» بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي على جهود سموه واهتمامه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقي وتطور سباقات الخيل.كما وجه عثمان بن هندي الشكر إلى اللجنة المنظمة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في رعاية سباقات الموسم.

مؤكداً أن العلاقة التي تجمعهم مع المضمار الأصفر هي شراكة طويلة المدى ونابعة من استراتيجية البنك، بأخذ دور حيوي وفعال في مسيرة النمو والازدهار في البلاد في جميع المجالات، كما تتماشى مع التزامنا الاجتماعي وحرصهم على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتنا الاجتماعية نحو الوطن في كافة المجالات.

ياسر مبروك: منافسة قوية مرتقبة

أعلن ياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن مواصلة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تصدره قائمة الملاك بالمضمار الأصفر برصيد 6 انتصارات، يليه محمد خليفة البسطي برصيد 4 انتصارات، فيما يتصدر ساتيش سيمار قائمة المدربين برصيد الفوز 12 مرة، كما يتزعم الفارس ريتشارد مولن وتاغ أوشي قائمة الفرسان برصيد 6 انتصارات.

وأضاف ياسر مبروك قائلاً إن إجمالي قيمة جوائز سباق «الصفوح» 655 ألف درهم، متوقعاً منافسة قوية، معلناً أنه تم تأكيد مشاركة 102 خيل من أصل 136 خيلاً مسجلة بالسباق، سوف تتنافس في 8 أشواط، منها 7 أشواط للخيول المهجنة، وشوط جائزة «بطولة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة».