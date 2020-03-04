ثنائية لإسطبلات الكمدة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

توج الفارس أحمد صالح الشحي بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم والذي أقيم أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 204 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحلق الشحي باللقب عن جدارة بعد أن غرد منفرداً في الصدارة على صهوة الفرس «جبلاني انديورنس» لإسطبلات الكمدة للقدرة مسجلاً زمناً قدره 4.13.27 ساعات لتضيف الفرس اللقب الثاني في رصيدها هذا الموسم بعد تتويجها بكأس الاسطبلات الخاصة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في النسخة الأخيرة.

واحتل المركز الثاني الفارس راشد حميد القندي على صهوة الجواد «بروغ دى مينزكامب» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4.14.32 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «تونكي دي بو باريستا» مسجلة زمناً قدره 4.14.32 ساعات لتضيف الثنائية لإسطبلات الكمدة على المنصة.

وجاء في المركز الرابع الفارس محمد مطر المزروعي على صهوة الجواد «ابسولت دي فونبيرول» لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 4.14.44 ساعات، تلته في المركز الخامس الفارسة الأوروغويانية جاكوين ستيرلينغ على صهوة الجواد «سلطان» لإسطبلات العين، مسجلة زمناً قدره 4.21.41 ساعات، وحل في المركز السادس الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «تيام» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4.26.26 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة الجواد «رو اوليسيس» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 4.27.38 ساعات.

تتويج الفائزين

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور اللواء «م» سعيد الكمدة، حيث تسلم أحمد صالح الشحي الكأس الذهبية وتسلم راشد القندي الكأس الفضية فيما تسلمت ليلى المرزوقي الكأس البرونزية.

وحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى على جوائز عينية عبارة عن سيارات، فيما نال الفائزون من المركز الحادي عشر إلى المركز الثلاثين جوائز نقدية قيمة.

المهيري يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس سعيد سالم المهيري المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة الجواد «رو أوليسيس» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.23.40 ساعة، وجاء في المركز الثاني سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «روبر دى كروز» لاسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.23.46 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «جبلاني انديورنس» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.39 ساعة.

وتقدم الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز الأول في صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.40.37 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «تونكي دي بو بارتيستا» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 2.41.13 ساعة، تلاها في المركز الثالث الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد روميو دي بيروس لاسطبلات تي ان تي الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 2.41.26 ساعة.

وحافظ الفارس أحمد صالح الشحي على صدارته في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم، مسجلاً زمناً قدره 3.38.17 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري مسجلاً زمناً قدره 3.41.11 ساعات، تلته في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي مسجلة زمناً قدره 3.41.21 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس راشد حميد القندي على صهوة الجواد بروغ دي مينيزكامب لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.41.35 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس محمد مطر المزروعي على صهوة الجواد ابسولت دى فونبيرول لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 3.41.46 ساعات.

سعيد الكمدة: المركز الأول يحتاج إلى الصبر

أعرب اللواء «م» سعيد الكمدة عن سعادته بالنتائج المتميزة التي تحققها إسطبلات الكمدة من سباق إلى آخر. وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن الفوز بالمركز الأول في ميادين القدرة ليس سهلاً، وإنما يحتاج إلى مجهود كبير والتحلي بالصبر على الخيول في الاسطبل.

مشيراً إلى أن الفرس «جبلاني انديورنس» بطلة السباق تتميز بأن لديها مخزوناً جيداً وقدرة عالية على الاستشفاء ما أهلها إلى تحقيق الفوز بالكأس عن جدارة واستحقاق.

وأشار الكمدة إلى أن إسطبلات الكمدة لديها خطة بعيدة المدى وهناك مجموعة من الخيول في الاسطبل تحظى بالعناية والرعاية وتخضع لمعايير خاصة في العلاج من أجل الظهور بهذا المستوى المتميز في السباقات.

لافتاً إلى أن الخيل الفائزة تم شراؤها من البرازيل ولكنها نشأت في الأوروغواي وكانت الملامح الأولية تشير إلى أنها من الخيول الأبطال وقادرة على تحقيق الإنجازات وأثبتت جدارتها بعد انتزاع المركز الأول مرتين في الموسم الحالي.

البطل: الفرس «جبلاني» رقم صعب

عبر الفارس أحمد صالح الشحي عن سعادته الكبيرة بالفوز باللقب في هذا المهرجان الغالي والكبير والذي يتطلع الجميع إلى صعود المنصة فيه، متوجهاً باسمه وباسم جميع الفرسان بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير للفرسان في رياضة وسباقات القدرة.

وأشاد الشحي في حديثه لـ«البيان الرياضي»، بالفرس «جبلاني انديورنس»، حيث تعتبر رقماً صعباً وحققت معدل سرعة أعلى من سباق «كأس جميلتي».

كما نالت كأسين في أغلى سباقين للإسطبلات الخاصة هذا الموسم في سابقة تعد الأولى من نوعها. وأبدى الشحي رضاه عن النتائج التي حققها وأمله في تحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات باسم إسطبل الكمدة الذي ينافس دائماً بشعار الفوز بناموس المركز الأول خاصة في المهرجان والسباقات الكبيرة.

كأس «اليمامة» للأفراس تنطلق اليوم

يصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة، إلى المحطة الثالثة عبر سباق كأس «اليمامة» لمسافة 119 كم المخصص للأفراس. ويعد الفارس عبدالله غانم المري بطل آخر نسختين حيث حقق لقب سباق العام الماضي على صهوة الفرس «جوبين تايجر ليلي» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.23 ساعات.

ونالت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز المركز الثاني، على صهوة «الوها فولز افير» لاسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.02.23 ساعات، فيما أضاف الفارس شاهين يحيى المزروعي الثنائية لاسطبلات F3 بتحقيقه المركز الثالث، ممتطياً صهوة «كاستلبار تازاني» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.23 ساعات.

وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كغم، وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق. وقررت اللجنة المنظمة أن يُعقد الاجتماع التنويري قبل السباق، عند بوابة الفحص البيطري. وطالبت اللجنة المنظمة الفرسان بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره إلى البوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأن أي خيل يرفض أو يشكّل خطراً على الكادر الطبي يُستبعد من السباق.

وتم تقسيم مراحل السباق على النحو التالي: المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

غانم الهاجري: الموسم الحالي شهد تحطيم أرقام قياسية

أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، أن المهرجان يعد من الأحداث الكبيرة في رزنامة موسم القدرة وينتظر الكرنفال جميع المهتمين برياضة القدرة من أجل نيل شرف المشاركة والفوز بالجوائز المتعددة، مشيداً بالمنافسة القوية في السباقات الماضية والتي تعطي مؤشراً قوياً إلى أن كأس سمو لي عهد دبي للقدرة يوم السبت المقبل ستشهد تحدياً قوياً بين المشاركين.

وأضاف الهاجري لـ«البيان الرياضي» إن موسم سباقات القدرة شارف على النهاية وشهد منافسة قوية وتحطيم أرقام قياسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح من أجل المحافظة على سلامة الفرسان والخيول.

شكر

وتوجه الهاجري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير المعنوي والمادي من سموهما لهذه الرياضة والفرسان والاسطبلات من خلال رصد جوائز قيمة للفائزين.

وأثنى الهاجري على نمو وتطور الاسطبلات الخاصة باستمرار والذي يترجمه تواجد خيول جديدة وقوية إضافة إلى التطور في عملية التدريب والتحضيرات بصورة متميزة ما يصب في صالح مستقبل الفروسية عموماً ورياضة القدرة على وجه الخصوص.