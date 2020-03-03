جبل علي يعلن تفاصيل سباق «الصفوح»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن تفاصيل سباق «الصفوح» والذي سيقام يوم الجمعة بمشاركة أقوى الخيول في الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

تقديم الأفضل

ونقل المهندس شريف الحلواني إلى الحضور تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، والذي يدفعنا دائماً لتقديم كل وسائل الدعم لرواد المضمار من جماهير غفيرة وانتهاء بالملاك والمدربين والفرسان، وشركائنا الرعاة الرئيسيين الذين هم الداعم الأكبر للمضمار الأصفر وعلى مدى المواسم المتعددة من تاريخ هذا المضمار العريق.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة.

وأضاف قائلاً: ونحن بدورنا وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نعلن أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده هذا العام كراعٍ رئيسي لأحد السباقات بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في شهر يوليو المقبل.

وأعلن المهندس شريف الحلواني أن سباق الجمعة يضم 8 أشواط للمرة الثانية على التوالي برعاية كريمة من الشركات المرموقة والبنوك العريقة العاملة بالدولة، مقدماً الشكر الجزيل على الرعاية الكريمة المقدرة.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر الجزيل أيضاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى جماهير سباقات الخيل بمضمارهم العائلي، التي تفاعلت معنا خلال مسيرة المضمار الطويلة.

انطلاق المؤتمر الصحفي لـ #مضمار_جبل_علي للإعلان عن تفاصيل سباق الصفوح يوم الجمعة المقبل@JebelAliRC#البيان_الرياضي pic.twitter.com/ipKTmtZDN4 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 3, 2020