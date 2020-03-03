كاميلا تهدي إسطبلات MRM كأس السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أهدت الفارسة البولندية كاميلا كارت كأس سباق السيدات إلى إسطبلات MRM في انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي انطلق أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم ويستمر حتى السبت المقبل، وتوجت كاميلا بلقب السباق الذي شاركت فيه 126 فارسة من داخل الدولة وخارجها، ممتطية صهوة الجواد «رازوباك ميكانو» ومسجلة زمناً قدره 4.07.39 ساعات.

واحتلت الفارسة آية عبدالرضا حاملة لقب النسخة الماضية، المركز الثاني على صهوة الجواد «تشا آل باتشينو» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.07.41 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة مريم عدنان الريس على صهوة الجواد «ستار لايت» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.08.09 ساعات.

وحققت الفارسة ميثاء محمد القبيسي المركز الرابع على صهوة الجواد «شومان» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.08.10 ساعات، تلتها في المركز الخامس الفارسة الفرنسية كاميل كولومب على صهوة «فيزتا دى بارذاس» لإسطبلات سيح السلم للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.08.11 ساعات.

وجاءت في المركز السادس الفارسة الأرجنتينية صابرينا مجالي على صهوة الجواد «ويلومير انكور» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.08.57 ساعات، ونالت المركز السابع الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «خليم دى رذبري» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.15.40 ساعات، وحلت في المركز الثامن الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «طرزان دي شاتل» لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 4.23.39 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلمت كاميلا كارت كأس المركز الأول وتسلمت آية عبدالرضا كأس المركز الثاني، فيما تسلمت مريم عدنان كأس المركز الثالث. وحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى على جوائز عينية عبارة عن سيارات، فيما نال الفائزون من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع عشر جوائز نقدية قيمة.

مجريات السباق

وبالعودة إلى تفاصيل ومجريات السباق، تصدرت الفارسة الأورويانية سيسيليا غارسيا المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطية صهوة الجواد «آراغوس دي جيون» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.23.36 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية جوليا سيرباسا على صهوة الجواد «الانديل كينغ» لإسطبلات إيه بي اتش، مسجلة زمناً قدره 1.23.36 ساعة، واحتلت المركز الثالث الفارسة نوف سعيد النعيمي على صهوة «تامارا ديزرت مون» لإسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 1.23.55 ساعة.

وتصدرت الفارسة جوليا سيرباسا المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، مسجلة زمناً قدره 2.38.59 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الجواد «فيلتيك ليرم» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 2.39.08 ساعة، وقفزت الفارسة الهندية نيدا انجم إلى المركز الثالث بدلاً من الثالث عشر على صهوة الجواد «كاميرون» لإسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 2.39.11 ساعة.

المرحلة الثالثة

تزعمت المرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم «المسار الأزرق»، الفارسة الأرجنتينية صابرينا ماجالي على صهوة الجواد «ويلومير انكور» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.36.12 ساعات.

وقفزت الفارسة ميثاء محمد القبيسي إلى المركز الثاني بدلاً من الثاني عشر على صهوة الجواد «شومان» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 3.36.12 ساعات، تلتها في المركز الثالث الفارسة الفرنسية كاميلي كولامب على صهوة الجواد «فيزتا دي بارذاس» لإسطبلات سيح السلم للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.36.14 ساعات.

العضب: السباق يعكس دعم وتمكين المرأة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة جاءت متميزة عبر سباق السيدات الذي يعكس الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ لتمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات، مشيداً بالمنافسة المثيرة حتى اللحظات والأمتار الأخيرة والتي استطاع حسمها اسطبل MRM الذي يعد من الاسطبلات المتميزة والقوية وعاد بقوة إلى المركز الأول ما أسعد وأفرح المشاركين.

وأثنى العضب على المستوى المتميز والمتطور للفارسات من سباق إلى آخر في ميادين القدرة والتحمل ما يترجم الدعم والاهتمام بالمرأة.

وأضاف العضب إن المهرجان يواصل التحدي والإثارة عبر سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي اليوم مروراً بكأس اليمامة للأفراس ووصولاً إلى السباق الرئيس في الختام كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

البطلة: فخورة باللقب

أعربت البطلة البولندية، كاميلا كارت، عن سعادتها وفخرها بالفوز باللقب، في انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقالت الفارسة كارت، إن السباق لم يكن سهلاً، وكانت المنافسة شرسة بين مختلف المشاركين، خاصة في ظل ظروف الطقس الصعبة، بارتفاع درجات الحرارة نسبياً، متوجهة بالشكر إلى طاقم إسطبلات MRM، وإلى كل من ساهم في هذا النجاح الكبير.

وأضافت بطلة السباق كارت، أن المرحلة الأخيرة تعتبر الأصعب، حيث كان التنافس على أشده قبل خط النهاية، متمنية أن تعود لاعتلاء المنصة من جديد، في المنافسات المقبلة من المهرجان الكبير.

شاطرتها الرأي، الفارسة آية عبد الرضا، وصيفة السباق، والتي أكدت أن السباق كان صعباً، مشيدة بجوادها، الذي قدم عروضاً قوية حتى الرمق الأخير من المنافسة.

وتوجهت الوصيفة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم الكبير لمشاركة المرأة في ميادين الفروسية عموماً، وسباقات القدرة على وجه الخصوص.

تحدي الإسطبلات الخاصة اليوم

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في السابعة من صباح اليوم انطلاقة سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة للتأكد من جاهزيتها للسباق وقياسات الأوزان للفرسان، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفرسان المشاركين 55 كيلوغراماً وألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات.

وتدافع إسطبلات زعبيل، عن اللقب الذي توّجت به في آخر نسختين عبر الفارس عبدالله غانم المري مع الفرس «رقاصة»، والذي قطع مسافة السباق بزمن قدره 4:14:25 ساعات، فيما كان المركز الثاني من نصيب أحمد صالح محمد الشحي على صهوة «جابولاني» لإسطبلات الكمدة، بزمن قدره 4:14:43 ساعات.

فيما محمد أحمد غانم المري الثنائية لإسطبلات زعبيل في النسخة الماضية على صهوة الجواد «هيثفيلدس مشكا»، وهو أيضاً لإسطبلات زعبيل، بزمن قدره 4:15:06 ساعات.

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض». (دبي - البيان الرياضي)

إسماعيل محمد: نتطلع إلى الناموس في يوم الختام

أعرب المدرب إسماعيل محمد عن سعادته بتتويج اسطبلات MRM باللقب الغالي في انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مهدياً الفوز إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي المهرجان، متمنياً أن يواصل الاسطبل نتائجه المتميزة ويظفر بالناموس في يوم الختام.

وأضاف إسماعيل محمد لـ«البيان الرياضي»، إن اسطبلات MRM تملك قاعدة جماهيرية كبيرة ويستحق الجميع هذه الفرحة، وأبدى الجميع سعادته بعد أن حقق الاسطبل الأحمر المركز الثاني في سباق إكسبو 2020 واكتملت الصورة بالفوز باللقب الغالي.

نتائج متميزة

وذكر إسماعيل محمد أن الحصان البطل انضم للاسطبل قبل نحو 4 سنوات وحقق نتائج متميزة في تاريخ مشاركاته وحقق المركز الثاني مع الفارس سيف المزروعي في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة وارتفعت جهوزيته بعد المشاركة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً وجود أسماء جديدة ستتواجد في ميادين السباقات في الفترة المقبلة.

منافسة

وعن تحضيراتهم لسباق اليمامة غداً المخصص للأفراس وكأس سمو ولي عهد دبي يوم السبت المقبل، كشف إسماعيل محمد عن وجود 8 أسماء سيسعى من خلالها للمنافسة في السباق الرئيس هناك عدد من الخيول وأبرزها وصيف كأس إكسبو 2020 وصاحب المركز الخامس في كأس الفهيدي للقدرة والآمال معلقة عليهما.