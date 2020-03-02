مصبح المهيري: «دوسك» ناسبته المسافة والأرضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب مصبح المهيري بالفوز الباهر الذي حققه «دوسك» لمحمد خليفة البسطي في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر. وقال في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن المسافة كانت مناسبة له إلى جانب الأرضية بالمضمار. وأضاف بأن «دوسك» سيشارك في الموسم المقبل وسيكون من نجوم الموسم. وأشاد بقوة المنافسة في الشوط وبمشاركة النخبة في مسافة 1200 متر، حيث كان فوز «دوسك» بفارق رقبة عن أقرب منافسيه وتقارب مستويات الثلاثة الأوائل بالشوط.

وعلق المهيري على الفوز القوي والذي حققه «كاليفورنيا جمبو» في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر بالمضمار الرملي، أن المسافة ساهمت بشكل كبير في فوزه وقد سبق له الفوز في نفس المسافة بمضمار العين.