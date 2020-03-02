فريق فزاع «ذهب» الفرسان لرماية «التراب»

أبوظبي- البيان الرياضي

توج الرامي حمد بن مجرن من فريق فزاع للرماية، بالميدالية الذهبية لفئة الرجال، في ختام بطولة الفرسان لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» 2020، أول من أمس، والتي أقيمت على ميادين نادي الفرسان الدولي بأبوظبي. وحقق بن مجرن في النهائيات 40 طبقاً وسجل في الجولة «التأهيلية» 114 طبقاً، متفوقاً على زميليه سيف الشامسي ويحيى المهيري صاحبي الفضية والبرونزية. وتأتي البطولة في إطار خطة طموحة للاهتمام بالناشئين وتجديد دماء المنتخبات.

وعلى صعيد فئة الناشئين، تصدر الرماة أحمد عبد الله مجرن من فريق فزاع برصيد 89 طبقاً ونال الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول، وتلاه محمد سعيد بن حم من نادي العين برصيد 87 طبقاً ونال كأس الوصيف والميدالية الفضية، وحل زميله أحمد قحطان النعيمي ثالثاً برصيد 84 طبقاً، ونال كأس رمزية والميدالية البرونزية، وعقب المنافسات قام سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، وخليفة صالح الحميري الرئيس التنفيذي لنادي الفرسان الدولي بأبوظبي بتتويج الفائزين.وأعرب سعيد بن محمد القاسمي عن سعادته بنتائج البطولة، قائلا: لا يزال لدى رماتنا المزيد من الجهد لإظهار مستويات أفضل خاصة بعد أن وضع الاتحاد خطة مكثفة للوصول بالمستوى إلى آفاق أرحب.