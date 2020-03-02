خادم الحرمين يتوّج أبطال كأس السعودية للخيول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة النسخة الأولى من (كأس السعودية) والتي أقيمت يوم أول من أمس في ميدان الملك عبدالعزيز بالعاصمة السعودية الرياض. وفي ختام السباق توج خادم الحرمين الأبطال الفائزين.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح النسخة الأولى للبطولة العالمية في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأضاف قائلاً: نبارك للمملكة العربية السعودية تنظيمها المتميز لكأس السعودية للفروسية الأغلى في العالم.. تهانينا لجميع الفائزين والشكر موصول لفريق العمل على حسن التنظيم.

الشوط الرئيس

وظفر الحصان الأمريكي «ماكسيمم سكيورتي» بلقب السباق البالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب جيسون سيرفيس مسجلاً زمناً قدره 1.50.58 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ميدنايت بيسو» بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب ستيفن اسموسن.

وحل ثالثاً «بن بطل» لجودلفين بقيادة الفارس اويسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وقال المدرب سعيد بن سرور: «شارك بن بطل بشكل ممتاز، وأشعر بارتياح لحلوله بالمركز الثالث في مواجهة مجموعة من بين أفضل الخيول في العالم على الأرضية الرملية، وباعتقادي أن منافسة على مسافة أطول ستناسب بن بطل، وسننظر الآن في مشاركته بكأس دبي العالمي».

الشوط الأول

وظفر «فور ذا توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمركز الثالث في الشوط الأول «كأس محمد يوسف ناغي للسيارات» لمسافة 2100 متر، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، فيما جاء في المركز الأول «بورت ليونز» لـ«فيكتوريس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.11.41 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «ديردري» لتوجي موريتا .

الشوط الثاني

حل «مبتسم» لجودلفين في مركز الوصافة في الشوط الثاني «كأس stc 1351» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء في المركز الأول «دراك باور» للعاديات ريسنج بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آلن سميث مسجلاً زمناً قدره 1.19.63 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف.

وحل «جلورياس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» في المركز الثالث بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثالث

وحقق «برنس أوف آران» لسعيد بالعبيدة المركز الثالث في شوط «لونجين تيرف» لمسافة 3000 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلز فيلو، فيما ظفر بلقب السباق «كول ذا ويند »لمالكه جورج ستروبريدج بقيادة الفارس أوليفييه بيسليير وإشراف المدرب أف هيد، مسجلاً زمناً قدره 3.11.19 دقائق وبفارق طولين ونصف طول عن« ميكونج» لخالد بن مشرف.

الديربي السعودي

وحلت «فاينال سونغ» لجودلفين في المركز الثالث في الشوط السادس «سامبا الديربي السعودي» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما حقق المركز الأول «فل فلات» لتسويوشي أونو بقيادة الفارس يوتاكا تيك وإشراف المدرب هيديوكي موري مسجلاً زمناً قدره 1.37.91 دقيقة.

المركز الثالث

احتل «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي المركز الثالث في الشوط السابع «السعودية للسرعة» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ساتيش سيمار، فيما ظفر بالمركز الأول «نيويورك سنترال» للأمير فيصل بن خالد آل سعود بقيادة الفارس إراد أورتيز، مسجلاً زمناً قدره 1.11.68 دقيقة وبفارق رأس عن «ماتيرا سكاي» لتسويوشي أونو . واقتنص «طلاب الخالدية» لـ«اسطبلات الخالدية» العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، لقب «عبية الكلاسيكي للخيول العربية» لمسافة 2000 متر.