«حكيم» لحمدان بن راشد نجم الأمسية الثامنة عشرة لسباقات «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

حفلت الأمسية الثامنة عشرة لسباقات مضمار «ميدان» المحلية والتي أقيمت برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري بعدد كبير من المفاجآت الكبيرة، إذ اقتنص «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس الرئيس.

كما شهدت الأمسية تألق المدرب مصبح المهيري الذي ظفر بلقب الشوط الثالث والرابع.

كما حقق كل من الفارس جيم كراولي، انطونيو فريزو، و بريت دويل ثنائية خلال السباق.

«زفير» نجم الأول

حقق «زفير» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم لقب الشوط الأول «ريفييرا 1» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.51.47 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «روز جري» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ميجان نيكولز، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وحل ثالثاً «بدوينز بوي» لـ«أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب هلال العلوي.

«إمبورتانت ميشن» بطل الثاني

ظفر «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «مينا» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.10.94 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف طول عن «بيلجريمز تريشر» لعيلان حمد كدفور المهيري بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «مترفع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«دوسك» يقتنص الثالث

ظفر «دوسك» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الثالث «كريك فيوز» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.09.88 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «طنين» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«كاليفورنيا جمبو» يظفر بالرابع

حقق «كاليفورنيا جمبو» لأحمد بلقاسم لقب الشوط الرابع «عليا» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.92 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الريحي.

«حكيم» يتألق في الخامس

اقتنص «حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس الرئيس «الفرجان» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.85 دقيقة وبفارق أنف عن الوصيف «المرعب» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «نايسلاير» لفريق البحرين للسباقات بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب جابر رمضان.

«تريدس مان» بطل السادس

ظفر «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية بلقب الشوط السادس «ميراج» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.59.79 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كيسي جونز» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«هارد تاسكماستر» مسك الختام

حقق «هارد تاسكماستر» لقب الشوط السابع والختامي للأمسية «ريفييرا 2» لمسافة 2435 متراً على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.31.77 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «كونكلوجن» لـ«جالاكسي للسباقات» بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «بيوفي» لجودلفين بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور.