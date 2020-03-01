«فريق الشيخة علياء» إلى المربع الذهبي

المصدر: (دبي: فائز بجبوج)

حجز «فريق الشيخة علياء»، المقعد الثالث في دور نصف نهائي بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2020، عقب فوزه على فريق الحبتور بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف، في البطولة التي تحمل اسمها الجديد «بطولة بنك ستاندر تشارترد الذهبي للبولو» 2020، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، والمقامة على أرض ملاعب نادي الحبتور للبولو، وتمتد لغاية السادس من شهر مارس الجاري.

وبهذا الفوز، يكون «فريق الشيخة علياء»، قد التحق بفريقي «بولو الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت.

وبروح رياضية، هنأ محمد الحبتور، قائد فريق الحبتور «فريق الشيخة علياء» بالفوز.