«ثامر» لرئيس الدولة ينتزع لقب الصاروج في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

انتزع المهر (ثامر) لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، لقب كأس الصاروج بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر، (سباق المبتدئة) توليد الإمارات، وذلك بعد منافسة رهيبة، امتدت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمها المهر الفائز بفارق رأس عن ملاحقه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:52.65 دقيقة.

وكان مضمار العين نظم سباقه الثامن، مساء أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وعبد الله المرر مدير عام الوثبة، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، وقاموا بتتويج الفائزين.

الشوط السادس

وتوج الجواد (شداد) للوثبة للسباقات، وإشراف أنا منديز وقيادة فرناندو جارا، بطلاً لسباق زاخر بالشوط السادس، لمسافة 1600 متر، بعد أن ركض بقوة في الأمتار الأخيرة، متجاوزاً منافسيه بجدارة، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:50.27.

رقم قياسي

تألق الجواد (بلد الريف) لإسطبلات العجبان، وإشراف عبد الله الحمادي وقيادة كونور بيسلي، ونجح في تحقيق لقب الجولة الثانية من ماراثون العين، لمسافة 4100 متر تكافؤ، في ختام حفل الأمسية، وقدم الجواد الفائز عملاً متميزاً في اللفة الأخيرة، ليتصدر السباق، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:03.42 دقائق، بفارق 10.75 أطوال عن صاحب المركز الثاني، وكسر الجواد الرقم القياسي السابق المسجل باسم (جيمي)، وقدره 2:03.54 دقيقة.

كأس الوثبة ستاليونز

وتوج الجواد (جمر كيه بي) لمحمد سالم علي، وإشراف خليفة النيادي وقيادة إليون شافيز، بكأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وقطع مسافة السباق في زمن قدره 1:37.56 دقيقة.

لقب رماح

وخطف الجواد (جراب آند رن) لصالح عمر علي، وإشراف هلال العلوي وقيادة اشتيبان مازور، لقب رماح بالشوط الثاني، للخيول المهجنة الأصيلة (المبتدئة)، لمسافة 1000 متر، وبعد منافسة قوية امتدت حتى اللحظات الأخيرة، تصدر الجواد الفائز المشهد، ليصل أولاً إلى خط النهاية، في زمن قدره 59.71 ثانية، بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني.

وفاز الجواد (عارف) للخيالة السلطانية العمانية، وإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة اشتبيان مازور، بلقب سباق المسعودي في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:05.59.

تصدر المهر (صلب) للخيالة السلطانية العمانية، وإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبد العزيز البلوشي، سباق الشوط الخامس للخيول المبتدئة، وفاز بلقب الجيمي لمسافة 2000 متر.