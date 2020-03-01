نخبة الخيول تتنافس على «التاج العربي»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تتنافس نخبة الخيول على لقب سباق التاج الثلاثي العربي في جولته الثانية بمضمار نادي أبوظبي للفروسية في الحفل الثالث عشر والذي ينظمه النادي مساء اليوم ويشهد 6 أشواط ساخنة تشارك فيها 90 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 930 ألف درهم.

ويبرز في الحفل سباق التاج الثلاثي العربي في الشوط الثالث من الحفل لمسافة 2200 متر بجوائز مالية تصل إلى 300 ألف درهم يتنافس عليها 13 من أقوى الخيول، وأبرزها «مرزقة» و«بسمة» و«داغوي لتوا».

فيما يشهد الشوط الرابع تحدياً مثيراً يجمع 13 خيلاً أيضاً بجائزة مالية 300 ألف درهم على لقب «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر.

الخيول المبتدئة

وفي الشوط الثاني يتواصل شوط المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي على لقب سباق «المقطع» لمسافة 1600 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على 80 ألف درهم ومن الخيول المرشحة لمنصات التتويج، «أيه أف مصنف» و«معالي».

وتتواصل جولات سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ» بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على 70 ألف درهم .

ويختتم الحفل في الشوط السادس على لقب «جزيرة بني ياس» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة حصة كاملة من الخيول وتبلغ جوائز هذا الشوط 100 ألف درهم.