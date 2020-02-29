( ماكسيمم سكيورتي ) بطل كأس السعودية للخيول

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة النسخة الأولى من ( كأس السعودية ) و التي أقيمت في ميدان الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض .
وظفر الحصان الأمريكي ( ماكسيمم سكيورتي ) بلقب السباق والبالغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار أمريكي بقيادة الفارس لويس سايز و إشراف المدرب جيسون سيرفيس مسجلا زمنا قدره 1.50.58 دقيقة و بفارق ثلاثة ارباع الطول عن الوصيف ( ميدنايت بيسو ) بقيادة الفارس مايك سميث و إشراف المدرب ستيفن اسموسن .
وحل ثالثًا ( بن بطل ) لجودلفين بقيادة الفارس اويسين ميرفي و إشراف المدرب سعيد بن سرور
#ماكسيمم_سكيورتي بطل #كأس_السعودية للخيولhttps://t.co/V7GvbAhvPD #البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LrlmtmjvdJ— البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 29, 2020