«زيادة» بطل أغلى كؤوس «الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حلق الفارس المصري مُودا زيادة على صهوة الجواد «موروكو»، بلقب النسخة التاسعة لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، وبهذا الفوز تكون قد رجحت كفة ميزان مشاركة الفرسان العرب في البطولة، ونيلهم اللقب للمرة الخامسة عبر تسع دورات شهدتها البطولة منذ انطلاقتها الأولى في العام 2010.

وجاءت منافسة الكأس من جولتين، وصمم مسارهما بحواجز ارتفاعها 160 سم عند قمة هرم بطولات قفز الحواجز الدولية والأولمبية، وتنافس في الجولة الأولى 38 فارساً وفارسة، وصعد منهم إلى الجولة الثانية 9 فرسان، «فارسان بنتيجة دون خطأ، و5 فرسان برصيد 4 نقاط جزاء، وفارسان بنتيجة 5 نقاط جزاء في الجولة الأولى»، ويأتي الدخول إلى الجولة الثانية عكس نتائج الفرسان في الجولة الأولى، والأفضل نتيجة يشارك آخراً، ونجح الفارس زيادة في إكمال الجولة الثانية نظيفة في زمن بلغ 50:48 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء حملها معه من الجولة الأولى، وحاز المركز الثاني الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس على صهوة الجواد «موون ري» وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 50:85 ثانية، برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية، وحازت الفارسة الأردنية ميسم بشارات على صهوة الجواد «يون دولار دو بلونديل» المركز الثالث وهو أكبر إنجاز للفارسة ميسم على ميادين الفروسية بالإمارات.

خطوتان

وبعد فوزها بكأس المركز الثاني في منافسة المرحلتين من الفئة الثانية برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لم تتردد الفارسة البريطانية جورجيا تيم في التقدم خطوتين للأمام وتحصد فوزين متتاليين في بطولة النجمتين، وحققت فوزها الأول على صهوة الجواد «زد سفن آسكوت»

في المنافسة التأهيلية من جولة واحدة برعاية إسطبلات الشراع، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، بمشاركة 53 فارساً وفارسة، ونجح منهم 9 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وسجلت تيم الزمن الأفضل مع «آسكوت» وبلغ 60:21 ثانية، ونال المركز الثاني فارسنا علي حمد الكربي على صهوة الفرس «بوجبا»، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الأيرلندي تريفور برين على صهوة الجواد «هايلاند بريسدنت».

46 فارساً

وواصلت الفارسة جورجيا تيم مشاركاتها القوية على صهوة الفرس «إيفيتا» في منافسة من جولة واحدة من فئة الخمس نجوم، على حواجز 145 سم، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشارك فيها 46 فارساً وفارسة، ونجح 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، ونالت تيم الصدارة مع «إيفيتا» بعد إكمالها الجولة في زمن بلغ 67:29 ثانية، وحل ثانياً الفارس المصري محمد طلعت على صهوة الفرس «تابيه» وأكمل الجولة في زمن بلغ 69:65 ثانية، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الأيرلندي جاك ريان على صهوة الجواد «كيه بي اس ميجور بلاير» وأنهى الجولة في 71:37 ثانية.

ويشهد ميدان نادي أبوظبي للفروسية مستضيف فعاليات البطولة، اليوم، أربع منافسات تبدأ بمنافسة للفرسان الأشبال، ومن بعدها منافسة للفرسان من فئة الناشئين، والمنافسة الثالثة على كأس الشراع من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز 150 سم من فئة الخمس نجوم، وتختتم فعاليات البطولة بمنافسة كأس الأمم للفرق برعاية لونجين، وتتنافس على ألقابه وجوائزه البالغة 250 ألف يورو، ست فرق من الإمارات والسعودية ومصر وسوريا وألمانيا ونيوزيلندا.

حضور

شهد منافسة الكأس وتوّج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وباتريك عون عن شركة لونجين راعية منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، وعدد من مسؤولي اتحادات الفروسية في الدول العربية وجمع كبير من الضيوف، وجمهور قفز الحواجز.