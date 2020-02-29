«بن بطل» لجودلفين أمل الإمارات في كأس السعودية اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تنطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، النسخة الأولى من «كأس السعودية للخيول» على ميدان الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، وتتضمن الأمسية 8 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 29.2 مليون دولار.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثامن الرئيسي «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر على المضمار الرملي وجائزته البالغة 20 مليون دولار، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «بن بطل» لجودلفين بقيادة الفارس أويسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، «جرونكوسكي» لـ «فينكس» للتهجين وخالد بن مشرف بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف سالم بن غدير، «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول «كأس محمد يوسف ناغي للسيارات» لمسافة 2100 متر مشاركة 9 خيول أبرزها «فور ذا توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

كما يشهد الشوط الثاني «كأس stc 1351» لمسافة 1400 متر مشاركة 14 خيلاً أبرزها «مبتسم» لجودلفين، و«جلورياس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «لونجين تيرف» لمسافة 3000 متر على المضمار العشبي 14 خيلا أبرزها «كروس كاونتر» لجودلفين ، «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ، «برنس أوف آران» لسعيد بالعبيدة.

الخيول العربية

يشهد الشوط الرابع «عبيه الكلاسيكي للخيول العربية» لمسافة 2000 متر مشاركة 14 خيلًا، أبرزها «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، و«عون» و«زياد» لـ «ياس» لإدارة السباقات.

الديربي السعودي

ويشارك في الشوط السادس «سامبا الديربي السعودي» لمسافة 1600 متر 14 خيلا أبرزها «فاينال سونغ» لجودلفين، «داون اون ذا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

كما يشهد الشوط السابع «السعودية للسرعة» لمسافة 1200 متر مشاركة 13 خيلا أبرزها «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

جهوزية

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية «بن بطل» لخوض السباق الكبير، مضيفا بأن السباق صعب خاصة بمشاركة نخبة الخيول الأمريكية والأوروبية واليابانية.

وأضاف قائلاً: لقد تدرب «بن بطل» بشكل جيد، وقدم أداء رائعا في الجولة الثانية لبطولة كأس آل مكتوم للتحدي، والتي كانت بالنسبة لنا تجربة ناجحة له خاصة أنها المرة الأولى التي يشارك فيها على الأرضية الرملية، والمسافة والأرضية لن تشكل عائقاً لنا خلال السباق.