شارلي آبلبي: «سيكريت أدفايسور» قد يشارك في «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق خيول الاسطبل الأزرق رباعية متميزة خلال الأمسية التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وتحدث شارلي آبلبي عن الخطط المستقبلية للخيول الفائزة في الأمسية، معلناً أن «سيكريت أدفايسور» بطل «ند الشبا» قد يشارك في شوط «كأس دبي الذهبي» بأمسية كأس دبي العالمي أواخر الشهر المقبل. وأضاف قائلاً: إذا لم تتح لـ«سيكريت آدفايزر» المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، فإنني متأكد من أننا سنمضي به في طريق سباقات التحمل بالعودة إلى أوروبا. وعن ويل أوف ويسدوم بطل ميدان كلاسيك، أكد شارلي آبلبي أنه سينافس في السباقات الفرنسية والألمانية، إذ تم تسجيله في سباق 2000 جينيز الألماني، مضيفاً أن البطل لن يشارك في أمسية كأس دبي العالمي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن البطل سيشارك في نفس المسافة.

كما أشاد آبلبي بالفوز الذي حققه ستار سفاري في الشوط الثالث وتحطيمه الرقم القياسي، مؤكداً عودته للسباقات في بريطانيا. وأعلن آبلبي عن عودة فيلورم بطل الشوط الثامن إلى السباقات الأوروبية مشيداً بقوة انطلاقته وانتزاعه لقب الشوط بمهارة.