100 خيل في ثامن سباقات العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

تعود الإثارة مجدداً للمضمار العيناوي لسباق الخيول، حيث ينطلق في الخامسة من مساء اليوم الحفل الثامن بالموسم، والذي يتألف كالعادة من سبعة أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 100 خيل، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 560 ألف درهم. ومن أبرز الاشواط، الأول وهو سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1400 متر، ويبرز منها (حوافيز) و(جمركيه بي)، وغيرهما.

ويشهد الشوط الثاني أول ظهور للخيول المبتدئة حيث تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1000 متر، ومن الخيول المرشحة بقوة (غراب اند رن)، و(بازل اليجانس)، فيما تشتد المنافسة بالشوط الثالث، حيث تتنافس خيول قوية لمسافة 1000م تكافؤ، وسيحاول (المبهر) تحقيق الفوز في ظل وجود منافسين أقوياء مثل (غولد سيلفر) وغيره.