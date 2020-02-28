رباعية لخيول جودلفين في تاسع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي والتي أقيمت في «ميدان» برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، إذ حققت خيول الاسطبل الأزرق رباعية متميزة، جاءت عبر «ويل أوف ويسدوم» بطل «ميدان كلاسيك»، «ستار سفاري» بطل الشوط الثالث، «سيكريت أدفايسور» بطل «بطولة ند الشبا»، و«فيلورم» بطل الشوط الثامن.

وظفر «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع، فيما اقتنص «بندر» لـ«الوثبة» للسباقات لقب «الجولة الثالثة – بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية.

«بندر» نجم الخيول العربية

ظفر «بندر» لـ«الوثبة» للسباقات بلقب الشوط الأول «الجولة الثالثة – بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والمخصص للخيول العربية على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب ماجد الجهوري مسجلاً زمناً قدره 2.16.84 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «آر بي تكساس هولد إي إم» لـ«بايرلي» للسباقات بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل في المركز الثالث «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

«ويل أوف ويسدوم» بطل «ميدان كلاسيك»

اقتنص «ويل أوف ويسدوم» لجودلفين لقب الشوط الثاني «بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.87 دقيقة وبفارق رقبة عن «سايلنت نايت» لـ«ستال دومل – إيزي» بقيادة الفارس كارلوس لوبيز وإشراف المدرب باتريك واهل.

وجاء في المركز الثالث «لايت بلاش» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«ستار سفاري» نجم الثالث

حقق «ستار سفاري» لجودلفين لقب الشوط الثالث «كأس الحي الأول ريزيدنسز» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.59.80 دقيقة ومحطماً الرقم السابق والمسجل باسم «غياث» (2.00.33 دقيقة) وبفارق طول عن الوصيف «فرانز كافكا» لسلطان علي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وحل ثالثاً «لوشيوس طبريوس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«مقرر» بطل الرابع

ظفر «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع «الحي الأول مسابقة مسارات بلو فيوز» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزها 135 ألف دولار بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً قدره 1.35.88 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كابتن فون تراب» لـ«فينكس» للتهجين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

«سيكريت أدفايسور» نجم «ند الشبا»

اقتنص «سيكريت أدفايسور» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 300 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.55.64 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن الوصيف «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «دبي هورايزون» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«بارسيموني» بطل «كيرلين»

حقق «بارسيموني» لـ«ريدام» للسباقات لقب الشوط السادس «بطولة كيرلين ستيكس» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج اونيل مسجلاً زمناً قدره 2.05.05 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «توداي» لكو جيونج – سو بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب يونج – كوان كيم.

وجاء في المركز الثالث «امباسودوريال» لجين شابل هايم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب جين شابل هايم.

«سيمسير» بطل السابع

حقق «سيمسير» لآغا خان لقب الشوط السابع «الحي الأول ريزيدنسز» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب مايكل هالفورد مسجلاً زمناً قدره 2.00.06 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «دبي أيكون» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «أمريكان جرافيتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«فيلورم» مسك الختام

ظفر «فيلورم» لجودلفين بلقب الشوط الثامن والختامي للأمسية «كأس الحي الأول مانشنز» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.22.42 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء ثالثاً «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.