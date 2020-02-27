ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات لمربع الكبار في كأس البولو الذهبية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت النجمة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق بولو الإمارات، إلى مربع الكبار، للمنافسة على كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة منافساتها حالياً على ملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، حيث تمكن فريق الإمارات من تجاوز عقبة فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بنجاح والفوز بنتيجة 12/13 بعد مباراة مثيرة جرت أول من أمس، في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الثانية، مما منح فريق الإمارات التربع على صدارة المجموعة بست نقاط كاملة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، والاقتراب من التتويج باللقب، ورغم أن فريق الحبتور بادر بالتقدم بهدف مبكر، ثم أنهى الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وظل متفوقاً بالنتيجة مع نهاية الشوط الثاني 4/5، وحافظ فريق الحبتور على تقدمه بفارق هدف مع نهاية الشوط الثالث 7/8، ولكن شهد الشوط الرابع أول تقدم لفريق الإمارات بتألق نجمته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، وبعد أن أثمرت جهودها عن إحراز ثلاثة أهداف ليتفوق 9/10، وتلعب الثواني الأخيرة من الشوطين الرابع والخامس دور الحسم والترجيح لفريق الإمارات، الذي تمكن من الحفاظ على هدف التفوق، وأنهى اللقاء بنتيجة 12/13، وكان فريق غنتوت قد حجز مقعده في نصف النهائي، عن فرق المجموعة الأولى، بعد أن انحازت له الضربات الترجيحية على حساب فريقي الشيخة علياء وأبوظبي، حيث تعادلت الفرق الثلاثة بفوزين وخسارة لكل منها مع ختام منافسات الدور التمهيدي.

زيدان يكسب بنجاش

وفي مباراة أخرى، لا تقل إثارة، نجح فريق زيدان في الفوز على فريق بنجاش بنتيجة 7/8، بعد مباراة مثيرة في أحداثها، تبادل فيها الفريقان التقدم بالنتيجة، حيث تقدم زيدان 1/4 مع نهاية أول شوطين، وجاء الشوط الثالث متعادلاً بإحراز كل فريق هدف، لتصبح النتيجة 2/5، وينحاز الشوط الرابع لفريق بنجاش الذي ينجح في تقليص الفارق إلى هدفين 5/7، وفي الشوط الأخير يدرك بنجاش التعادل، إلا أن عمرو زيدان كابتن فريق زيدان قاد فريقه لفوز التفوق بالنتيجة في الدقيقة الأخيرة والفوز 7/8.