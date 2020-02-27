92 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري -دبي - البيان الرياضي

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأمسية التاسعة وقبل الأخيرة لكرنفال كأس دبي العالمي والتي تقام في «ميدان» برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» بمشاركة 92 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و330 ألف دولار.

وتتضمن الأمسية 8 أشواط، منها 4 أشواط رئيسية، أبرزها الشوط الأول «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «نشمي» و«مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «إيه إف محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شهم» و«حراب» و«بندر» لـ«الوثبة» للسباقات، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، «بي إف مغادر» للوارث إبراهيم الحضرمي، «تشيك روك» للإمارات للسباقات الترفيهية، «آر بي تكساس هولد إي إم» لـ«بايرلي» للسباقات، «جوشوك» لإسطبلات «العجبان»، «دوبليكس» لـ«فخر أبوظبي»، «فتاح دي لوب» لخالد زمان.

ميدان كلاسيك

ويشهد الشوط الثاني «بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «كولور إيميدج» و«ويل أوف ويسدوم» و«لايت بلاش» و«لوست إين تايم» و«فيرست فيو» لجودلفين، «حمامة» و«جود فايتر» لإسطبلات «الرشيد»، «آي ويل نوت» لـ«ريدام» للسباقات، «يو اونلي ليف وانس» لـ«فاسبي هاست إيه بي»، «المختار ستار» لإسطبل «العفو» للسباقات، «مور كافيار» لـ«اولف بيستروم او شتال بولارد»، «راحي» لفوزي عبد الله ناس، «إيميريتس كرنسي» لأحمد عبد الله الشيخ، «سايلنت نايت» لـ«ستال دومل - إيزي».

ند الشبا

وسوف تزداد الإثارة في الشوط الخامس «بطولة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف دولار، ومشاركة 9 خيول أبرزها «دبي هورايزون» و«سيكريت أدفايسور» و«دوبهي» و«جفتس أوف جولد» و«دبي فيوتشر» لجودلفين، «شارلز كينجسلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «كومان» لبيتر تابلين وسوزان بني، «سبانيش ميشن» لفريق «فالور الدولية»، «ماسيف سنترال» لبول روني.

كيرلين ستيكس

وستكون الأنظار متجهة أيضاً إلى الشوط السادس «بطولة كيرلين ستيكس» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، وبمشاركة 12 خيلاً أبرزها «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جورج فيليرز» و«ترايد آند ترو» و«دهباشي» لمحمد خليفة البسطي، «باريش» لإسطبل «رمضان»، «توداي» لكو جيونج - سو، «بارسيموني» لـ«ريدام» للسباقات، «امباسودوريال» لجين شابل هايم، «جريت كينج» ليانج جيونج -دو، «اسيميليشن» لبي جرينوود وجيه سيستار وسي ديل، «باينجمينباكداب» ليون - ووك يو، «ريد كاكتوس» للون كاج نيلسن.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «كأس الحي الأول ريزيدنسز» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها «لوشيوس طبريوس» و«دبي بلو» و«ستار سفاري» لجودلفين، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فرانز كافكا» لسلطان علي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «الحي الأول مسباقة مسارات بلو فيوز» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، 9 خيول أبرزها «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف، «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي، «بلاتا او بلامور» لـ«هاسجروبن آي لوند إيه بي».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «الحي الأول ريزيدنسز» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «زمان» و«أمريكان جرافيتي» و«دبي ايكون» و«جلوبال هيت» لجودلفين، «جارف» و«مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

يشارك في الشوط الثامن والختامي للأمسية «كأس الحي الأول مانشنز» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «اون ذا وارباث» و«دبي ليجاسي» و«فيلورم» لجودلفين، «فنار» و«تأمل» و«متفاوت» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

أبلبي: «سيكريت آدفايزر» منافس قوي على اللقب

أكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «سيكريت آدفايزر» و«دوبهي» لجودلفين لخوض غمار بطولة «ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» اليوم.

وقال شارلي أبلبي: سعدنا كثيراً بالفوز الذي سطره «سيكريت آدفايزر» في شوط «بطولة كأس ميدان» أواخر الشهر الماضي، خاصة وأنه جاء في أعقاب فترة من التوقف.

لقد عاد من السباق بصحة جيدة وينتظر أن يكون لاعباً رئيسياً مجدداً على مسافة تلائمه تماماً.

وأضاف قائلاً: لقد أدى «دوبهي» أيضاً سباقاً رائعاً وقوياً في مشاركته الماضية.

إنه متحمل عنيد غير أن الكيفية التي جرى بها في «بطولة كأس ميدان» لم تكن ملائمة تماماً لأسلوبه، ولو كانت وتيرة السباق معتدلة لقدم أداء أفضل.

سعيد بن سرور: جاهزون لبطولة «ند الشبا»

أكد المدرب العالمي سعيد بن سررو جاهزية خيول جودلفين لخوض غمار بطولة «ند الشبا» في الأمسية التاسعة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم.

وقال سعيد بن سرور: قدم «دبي هورايزون» أداء طيباً في «بطولة كأس ميدان» الشهر الماضي ولكنه خيب الآمال بعض الشيء في مشاركته الأخيرة، وآمل أن تسهم العودة إلى مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل في إظهار أداء أفضل من الجواد.

وأضاف قائلاً: حقق «دبي فيوتشر» الفوز من أول مشاركة له هذا العام ولكنه لم يركض بشكل جيد في مشاركته الأخيرة، وآمل أن تسهم الزيادة في المسافة في ظهوره بشكل أفضل و«جفتس أوف جولد» حصان جيد ويفترض أن يستفيد من زيادة المسافة،