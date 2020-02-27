ذهبيتان لمربط دبي في دولية أبوظبي لجمال الخيول

أبوظبي - البيان الرياضي

هيمنت خيول الإمارات على ألقاب بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020، التي اختتمت أول من أمس بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشهدت مشاركة 215 جواداً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، وشهد الختام وقام بتتويج الفائزين الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وخورخيه أوغستين مولينا، سفير الأرجنتين لدى الدولة، وعبد الله المرر، مدير المكتب التنفيذي لوزير شؤون الرئاسة، ومحمد الحربي، المدير العام للجمعية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وعدد من ملاك ومديري المرابط.

البداية الذهبية لمربط دبي

ونجح مربط دبي في حصد 5 ميداليات (ذهبيتان - فضيتان - برونزية) في اليوم الختامي، حيث استهلت «دي جورية» الألقاب الذهبية لمربط دبي، حين تصدرت بطولة المهرات عمر سنة، وأضاف «دي شهير» اللقب الذهبي الثاني لمربط دبي، عندما اعتلى صدارة الأمهار عمر سنة، كما أحرز مربط دبي فضية الأمهار، عبر «دي شخاط»، بينما فاز «متباهي الهواجر» لمربط الهواجر للدكتور غانم الهاجري بالذهبية، وحصلت «دي سينيه» لمربط دبي، على الفضية الثانية، في بطولة الأفراس، التي فاز بذهبيتها «ع ج تريم» لمربط عجمان، كما حقق مربط دبي برونزية بطولة المهرات عن طريق «دي غرام»، فيما نال الذهبية «دي شعلة» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، واستحوذ المخضرم «ع ج مرزان» لمربط عجمان، بذهبية الفحول، وشهدت هذه النسخة من بطولة أبوظبي الدولية توزيع جوائز لأفضل عارض محلي ونالها محمد مهند منديلي، وجائزة لأفضل عارض دولي ونالها باولو كابيكي.

التركيز على الجودة

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، أن نسخة 2020 من بطولة أبوظبي الدولية تكتسب أهمية خاصة حيث تأتي مع إعلان القيادة الرشيدة بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين، هذا الإعلان الذي يضع أمام مختلف الجهات ضرورة وجود أجندة واضحة تتضمن الاستعداد لتحقيق نقلات نوعية في السعي نحو مستقبل مشرق للدولة في جميع المجالات، وقال إن البطولة بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استطاعت ترسيخ نفسها كإحدى أهم الوجهات للخيول العربية الأصيلة.

تهنئة خاصة

وأعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي المهندس محمد التوحيدي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط، واصفا بطولة أبوظبي الدولية بأنها إحدى أكبر البطولات العالمية تنافساً بين أجود الإنتاج من الخيول العربية الأصيلة، مشيراً إلى أنها ضمن ثلاث بطولات دولية تشهدها الإمارات قبل انطلاق الموسم الخارجي، حيث يحين الموعد الثاني مع بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي بعد أيام قليلة، تليها بطولة دبي الدولية للجواد العربي. وأضاف التوحيدي أنها تحدد عادة ملامح بطولات العالم في أغلب المواسم، ولذلك تنال اهتمام المتتبعين للتعرف على الخيول البطلة التي تعبر من أبوظبي إلى العالم، وقال التوحيدي: «إنها بطولة كبرى أكدت مكانة المرابط الوطنية التي تتمتع بقدرات قيادية في الإنتاج العالمي، وإنتاج مربط دبي المحلي يؤكد في كل المناسبات الدولية الكبرى أنه الأفضل، وحصيلتنا في بطولة أبوظبي جيدة، تهانينا لكل الفائزين، وتهانينا الخاصة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لفوز المهرة «دي شعلة»، إنتاج مربط دبي بلقب ذهبية المهرات».