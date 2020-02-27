«ماراثون الصحراء» جديد مهرجان حمدان بن محمد للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 2020، عن إضافة فعالية جديدة للمهرجان بعنوان «ماراثون الصحراء» وهو سباق جري لملاك الخيول والمدربين والفرسان سينطلق مساء يوم 5 مارس المقبل لمسافة 9 كيلومترات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وكشف محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، لـ «البيان الرياضي»، أن الماراثون يقام بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشيراً إلى أن السباق يستهدف من له ارتباط برياضة الفروسية، ويشترط على المشارك أن يكون من الفرسان المسجلين لدى اتحاد الإمارات للفروسية، ولديه رخصة فارس أو مدرب أو أن يكون من الرسميين المحليين أو الدوليين، وتعتبر فكرة جديدة لأول مرة تقام على مدينة دبي للقدرة.

وسيقام الماراثون في المرحلة الأخيرة «المسار الأبيض» في مدينة القدرة، وسينطلق الساعة الرابعة عصراً، وسيغلق التسجيل يوم الاثنين المقبل الموافق 2 مارس.