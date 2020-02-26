«كأس رئيس الدولة» للحواجز تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تفتتح اليوم النسخة التاسعة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية والتي ينظمها اتحاد الفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي، وتستمر حتى السبت المقبل، وتتألف من ست منافسات من فئة الخمس نجوم، ويشارك فيها 146 فارساً وفارسةً من 26 دولة، يتنافسون على جوائز بقيمة 655 ألفاً و600 يورو، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتصاحب البطولة، فعاليات متنوعة وترفيهية مع تقديم جوائز سحب قيمة عبارة عن سيارتين، ومنها سيارة في حفل الافتتاح اليوم وسيارة في الختام، إضافة إلى 100 جوال يتم السحب عليها يومياً حتى نهاية البطولة.

كأس الأمم

وعلى هامش البطولة، تقام منافسات مهمة في بطولة كأس الأمم للفرق، تؤهل نتائجها مباشرة إلى بطولة الأمم لونجين المقامة في برشلونة 2020، بمشاركة 6 منتخبات، وهي نيوزلندا، وألمانيا، والسعودية، ومصر، وسوريا، بجانب الإمارات البلد المضيف التي تشارك بـ14 من نخبة الفرسان والفارسات الذين يسعون إلى تكرار النجاح الكبير الذي تحقق عندما توجوا بلقب كأس الأمم في برشلونة 2017، ويتزامن أيضاً مع الحدث الرئيس «كأس رئيس الدولة»، البطولة الدولية من فئة النجمتين بجوائز قيمتها 281 ألفاً و600 درهم، ومنافستان دوليتان للفرسان من فئة الناشئين بجوائز تبلغ 45 ألف درهم، وأيضاً منافسة خاصة بفرق الأشبال بهدف تطوير اللعبة وتأكيد الاهتمام بصغار الفرسان الذين يتنافسون على جوائز مالية قيمتها 35 ألف درهم.

جهوزية تامة

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية الجهوزية التامة لاستضافة الحدث العالمي المهم، ذاكراً أنهم سعداء بتنظيم البطولة التي تشهد مشاركة أفضل الفرسان والفارسات في العالم والذين يعملون جميعاً على التتويج باللقب الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع، وأشار السويدي إلى أن التحضيرات تمت على مستوى عالٍ من التميز نسبة لأهمية الحدث، موجهاً الدعوة إلى كل محبي رياضة الفروسية وخاصة قفز الحواجز لمتابعة البطولة.