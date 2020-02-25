146 فارساً وفارسة يستهدفون كأس رئيس الدولة للحواجز

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ينظم اتحاد الفروسية، بطولة كأس رئيس الدولة التاسعة لقفز الحواجز، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، وتتضمن إقامة فعاليات بطولة الأمم.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدثين المهمين في مؤتمر صحفي عقد أمس بنادي أبوظبي للفروسية، الذي يحتضن الفعاليات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وطلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وكيم وليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وباتريك عون ممثل شركة لونجين الراعي الرسمي.

وكشف المؤتمر أن منافسات كأس رئيس الدولة التي تقام للفردي، تشهد مشاركة 146 فارساً وفارسة يمثلون 26 دولة، وستبدأ البطولة بالتصفيات وتستمر لمدة 4 أيام، بجانب بطولة الأمم التي تشهد مشاركة 6 منتخبات بينها 14 فارساً يمثلون الإمارات، ويتأهل الفائز في البطولة إلى نهائيات بطولة الأمم في برشلونة 2020.

أهمية كبيرة

وقال أحمد السويدي خلال المؤتمر إن الحدث يحظى بأهمية كبيرة لأنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ذاكراً أن البطولة تعتبر غالية على كل أسرة الفروسية وأنهم في الاتحاد يمنحونها الاهتمام الذي تستحقه حتى تخرج بأفضل صورة.

وأشار السويدي إلى قوة البطولة أيضاً، ذاكراً أنها تصل إلى فئة 5 نجوم. وقال: تم رصد جوائز ضخمة للبطولة تشجيعاً لكل المشاركين، خاصة أنها تعتبر من ضمن البطولات العالمية المهمة في قفز الحواجز، وأضاف السويدي أن ما يثري الحدث أيضاً إقامة بطولة الأمم المؤهلة لنهائيات برشلونة في العام الحالي، ما يتيح الفرصة أمام عشاق قفز الحواجز لمتابعة أسماء بارزة على مستوى العالم في اللعبة.

المنتخب يستعد

ويستضيف حالياً، منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للفروسية، الذي سيمثل الدولة، في بطولة كأس رئيس الدولة وبطولة كأس الأمم، ويضم المنتخب كلاً من الفرسان عبدالله حميد المهيري وعبدالله المري وحمد الكربي وعلي الكربي ومحمد العويس ومحمد الكميتي.